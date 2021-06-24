وكيل ناصر ماهر يوضح حقيقة عرض بيراميدز لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضح أحمد يحيى وكيل أعمال ناصر ماهر لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، حقيقة تقدم بيراميدز بعرض للتعاقد مع البالغ من العمر 24 عاما.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، سُئل يحيى عما إذا كان بيراميدز قد تقدم بعرض لضم ناصر ماهر، ليجيب: "في حد هايبعت عرض للاعب في نصف الدوري؟!".

وأضاف: "بيراميدز كان يرغب في ضم ناصر ماهر الموسم الماضي، لكن هل سيجدد النادي عرضه هذا الموسم؟!".

وتابع: "بيتسو موسيماني (مدرب الأهلي) لم ير ناصر، نعم هو المدير الفني وصاحب القرار الأول والأخير، لكن كيف كون قناعات وهو لم ير اللاعب".

وأتم: "في حالة استمرار الوضع على هذا الحال، بالتأكيد ستصل عروض للاعب".