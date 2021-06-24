عبد القادر: مستقبلي سيتضح بنهاية الموسم.. والخطيب قدوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى صفوف فريق سموحة، أن مستقبله سيتضح بنهاية الموسم سواء باستكمال الإعارة أو العودة إلى الفريق الأحمر.

وانتقل عبد القادر إلى صفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة، قادما من الأهلي.

وخلال تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، قال لاعب سموحة: "أي حد نفسه يلعب للأهلي، مستقبلي سيتضح بنهاية الموسم سواء باستكمال الإعارة أو العودة".

وأضاف: "وجودي في الأهلي شرف كبير، الفريق الأحمر يضم أفضل اللاعبين في مصر وأفريقيا، وبالتأكيد اللعب بجوارهم سيكون مريح".

وتابع: "في وقت قصير، تفاهمت أنا ومصطفى فتحي (لاعب الزمالك المعار لسموحة)، استطعنا فهم طريقة بعضنا البعض، ونحاول بذل ما في وسعنا من أجل الفريق".

وعن مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، قال: "أعتقد من السهل نفوز ببطولة افريقيا هذا الموسم، ان شاء الله لاعبي الأهلي (رجالة زي العادة)".

وأتم: "محمود الخطيب قدوتي في مصر".