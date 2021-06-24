أزمة دفاعية للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة سويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

يعيش ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم في حالة من القلق بشأن جاهزية الثنائي الدفاعي لوكاس دينييه ولوكاس هيرنانديز، حيث يستعد الفريق لخوض "منافسة جديدة" ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وأنهى المنتخب الفرنسي منافسات المجموعة السادسة متصدرا لها بفضل التعادل 2/2 ، أمس الأربعاء، أمام المنتخب البرتغالي، الذي تأهل هو الآخر برفقة المنتخب الألماني صاحب المركز الثاني إلى دور الستة عشر.

وسجل كريم بنزيمة، مهاجم المنتخب الفرنسي، بطل العالم، هدفين- هما أول هدفين له على المستوى الدولي منذ 8 أكتوبر 2015- ولكن المنتخب الفرنسي اضطر لإنهاء المباراة التي أقيمت في بودابست معتمدا على انتقال لاعب خط الوسط أدريان رابيو للعب في مركز الظهير الأيسر.

وقام ديشان باستبدال هيرنانديز مع بداية الشوط الثاني بسبب ما وصفه بمشكلة بسيطة في الركبة، كما أن لاعب بايرن ميونخ حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 36.

ولم يصمد بديله دينييه طويلا، حيث كشف مدرب المنتخب الفرنسي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، عن أن لاعب إيفرتون يمكن الآن اعتباره خارج ما تبقى من منافسات البطولة.

وردا على طلب لتقديم تفاصيل عن اللاعبين قال ديشان للصحفيين :" الأكثر إثارة للقلق هو لوكاس دينييه".

وأضاف :"لديه إصابة عضلية، شعر بشد في العضلة الخلفية. سيكون الأمر معقدا (لما تبقى من مباريات في يورو 2020)".

وأضاف :"ويعاني لوكاس هيرنانديز أيضا من مشكلة بسيطة، ردت ركبته قليلا. لا أريد اتخاذ أي مجازفة. لسوء الحظ في نفس المباراة خسرت جهود اللاعبين. سنرى موقف هيرنانديز في الأيام القليلة المقبلة".

واستخدم ديشان، اللاعب جول كوندي في مركز الظهير الأيمن عندما لعب بطريقة 4 – 2 – 3 – 1، ومع ذلك أوضح أن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيعتمد على هذه الطريقة في المباراة المقبلة، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره السويسري في دور الستة عشر.