تقارير توضح.. هل يمتلك الوداد أحقية شراء أوناجم نهائيًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الوداد البيضاوي المغربي، يمتلك أحقية شراء عقد لاعبه محمد أوناجم بصورة نهائية من الزمالك.

وأشارت صحيفة "البطولة" المغربية، إلى أن نادي الوداد يبقى الأوفر حظًا للظفر بخدمات أوناجم خلال الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة، أن عقد إعارة اللاعب ينص على أحقية الشراء مقابل دفع (ما يقرب من 9 ملايين جنيه مصري).

ووفقًا للصحيفة، فنادي الوداد بإمكانه شراء عقد أوناجم دون العودة للزمالك وهو البند الذي يتضمنه عقد اللاعب، مع استفادة الفريق الأبيض من مقابل مادي في حال قرر الوداد بيع عقد اللاعب لفريق آخر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أوناجم مع الوداد بنهاية الموسم الحالي، حيث كان انتقل لبطل المغرب مطلع الموسم على سبيل الإعارة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أعلن مؤخرًا عن رغبته في إعادة أوناجم إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.