المصري: اللائحة واضحة بشأن حسم المشاركين في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن اللائحة واضحة بشأن تحديد أسماء المشاركين في بطولات الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" خلال الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن 30 يونيو هو الموعد النهائي لإرسال الأندية المشاركة في المسابقات موسم 2021-2022.

وأثار أحمد مجاهد الجدل حول أسماء الأندية المشاركة في بطولات كاف الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه إذا رفض كاف تأجيل إرسال أسماء الأندية فسيتم التعامل وفقا لمشاركات الموسم الماضي الأهلي والزمالك (دوري أبطال)، بيراميدز (كونفيدرالية)، على أن يتم جسم مشاركة طلائع الجيش (وصيف كأس مصر) أو المقاولون العرب.

**المصري يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 34 نقطة بعد خوض 26 جولة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، المذاع عبر محطة راديو "أون سبورتس"، قال الخولي: "تواصلت مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري بشأن تصريحاته، وأكدت عليه أن اللائحة واضحة وصريحة ومحددة لكل النقاط".

وأضاف: (ممكن حصل لبس)، اللائحة تنص على اللجوء لمبدأ الجدارة لتحديد ترتيب الجدول في حالة عدم استكمال الموسم".

وتابع: "المادة 21 من لائحة البطولة حددت طريقة حساب الجدارة الرياضية، مجاهد تفهم موقفنا، وعلاقتنا جيدة مع اللجنة".

وعن عودة اللعب في بورسعيد، قال الخولي: "الحلم سيتحقق يوم 3 يوليو، حيث سيتم وضع حجر الأساس للاستاد الجديد والبدء الفعلي في المشروع".