المصري يوضح.. موقف العراقي وعبد الواحد مع الزمالك.. والتجديد لماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نفى محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، وجود مفاوضات بين الزمالك وكريم العراقي أو عمر كمال عبد الواحد ثنائي الفريق البورسعيدي، مضيفًا أن حسم ملف التجديد للمدرب علي ماهر سيتم خلال الأيام المقبلة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، المذاع عبر محطة راديو "أون سبورتس"، قال الخولي: "حددنا موعد مع علي ماهر (مدرب الفريق) عقب مباراة الإنتاج الحربي (يوم الجمعة المقبل) لتجديد عقده مع النادي للموسم المقبل".

وأضاف: "ماهر مدرب جيد ومجتهد، لكن أيضًا نادي المصري تاريخ ويضيف لأي مدرب".

وتابع: "اتفقنا مع ماهر بنسبة تفوق الـ 90% على بنود العقد".

وبسؤاله عن مفاوضات الزمالك مع كريم العراقي أو عمر كمال عبد الواحد ثنائي المصري، قال الخولي: "من حق عمر التوقيع لأي نادِ، فعقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن لا أعتقد أن هناك مفاوضات مع أي نادِ، ربما هناك تواصل بينه وبين سيراميكا كليوباترا لكن ليس هناك أهلي أو زمالك.. وأتمنى استمراره مع المصري".

وأتم: "نفس الأمر بالنسبة لكريم العراقي، جدد عقده مؤخرا مع النادي لمدة 3 مواسم،وليس هناك تواصل بينه وبين الزمالك، الأولوية للاعب هي الاحتراف عقب الأولمبياد، ووعدناه بتنفيذ أمنيته في حال تلقي عرضا جيدا".