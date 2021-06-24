صفقات باريس سان جيرمان | راموس يقترب من الانضمام إلى ملعب الأمراء

يقترب المدافع الإسباني، سيرخيو راموس الذي رحل عن نادي ريال مدريد، بعد 15 عاماً من العطاء والإنجازات العامرة بالألقاب، من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، وذلك حسب تأكيدات الصحفي هوجو كابيليري في قناة كانال الفرنسية.

وقال كابيليري : “بالنظر إلى السوق الحالي لراموس، فإن أكثر الخيارات واقعية بالنسبة للاعب ريال مدريد السابق هو التوقيع مع باريس سان جيرمان، وقد جرت المحادثات الأولى بالفعل”.

وكانت صحيفة “آس” الإسبانية قد أكدت في وقت سابق أن هناك 4 أندية ترغب في الحصول على خدمات سيرخيو راموس في الميركاتو الصيفي 2021، على رأسهم نادي بارس سان جيرمان الذي يخطط لخطف اللاعب إلى ملعب الأمراء.

وتابع كابيليري:” لا يوجد عروض حقيقية حتى الآن، لكن يوجد اتصالات بين اللاعب والإدارة الفرنسية، حيث يرى راموس في مشروع باريس سان جيرمان الإمكانيات المناسبة له وخصوصاً وأنه قد وصل للمراحل الأخيرة من دوري الأبطال في آخر موسمين”.

و بسبب خسارة الدوري الفرنسي، قرر نادي باريس سان جيرمان، تعزيز صفوفه وذلك بضم فينالدوم أولاً واقترب دوناروما وكذلك الرغبة في التوقيع مع راموس كقلب دفاع خبير، يمنح الفريق قوة وصلابة، في المنافسات الأوروبية.