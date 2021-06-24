ردًا على انتقادات رونالدو.. الجماهير الفرنسية تقذف كريستيانو بزجاجات كوكا كولا (صور)

قذفت مجموعة من الجماهير الفرنسية، المتواجدة في ملعب “بوشكاش أرينا”، لمتابعة مباراة منتخبها فرنسا ضد البرتغال في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا، زجاجات مشروبات غازية كوكاكولا، على النجم كريستيانو رونالدو.

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على تناول صورًا تظهر مجموعة من المشجعين الفرنسيين، وهم “يقذفون” رونالدو بزجاجات كوكا كولا، أثناء احتفاله بهدفه في شباك فرنسا، وذلك ردًا على حركة “الدون” الشهيرة عندما قام بإبعاد زجاجات هذا المشروب الغازي في إحدى المؤتمرات الصحفية.

لم يُبدي الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، الذي سجل هدفين ساهم بهما في تعادل منتخب بلاده أمام فرنسا، أي اهتمام لتصرفات الجماهير الفرنسية، حيث واصل احتفاله الشهير بالقفز بطريقة محددة في الهواء مع إطلاق لفظ “si” عند نزوله على الأرض، وهي كلمة إسبانية تُعني “نعم” بالعربية.

وكان أيقونة الكرة البرتغالية، أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، بعدما قام بإبعاد زجاجات المياه الغازية “كوكا كولا” خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة البرتغال وهنغاريا في بطولة كأس أمم أوروبا الحالية، ورفع زجاجة مياه، قائلًا: “أنا اشرب الماء فقط”.

واكتفى المنتخب الفرنسي، بطل العالم 2018، بالتعادل الايجابي 2/2 أمام نظيره البرتغالي، في معركة رد الاعتبار من خسارة الديوك لنهائي يورو 2016 في باريس أمام رفاق كريستيانو رونالدو.

بهذه النتيجة يترشح كل من فرنسا والبرتغال معًا إلى دور الـ 16 من يورو 2020، لتصطدم فرنسا بثالث المجموعة الأولى، المنتخب السويسري، في المرحلة القادمة.

بينما تأهل المنتخب البرتغالي كثالث المجموعة السادسة بسبب تمكن ألمانيا من التعادل 2/2 مع المجر على ملعب آليانز آرينا في نفس التوقيت، لتخطف المركز الثاني بفارق الاهداف عن البرتغال التي سيتحتم عليها الآن مواجهة بلجيكا متصدرة المجموعة الثانية.

والجدير بالذكر أن، القيمة السوقية للشركة العالمية للمشروبات الغازية كوكولا انخفضت بعد حركة كريستيانو رونالدو ، بقيمة 4 مليارات دولار، بحسب ما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، الأسبوع الماضي.