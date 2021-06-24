شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال عقد المربع الذهبي لبطولة الأندية الخليجية للسلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

اكتمل عقد المربع الذهبي لبطولة الأندية الخليجية ال40 لكرة السلة، بتأهل كل من شباب الأهلي والأهلي البحريني والكويت الكويتي والنصر السعودي، فيما ودع الشمال القطري البطولة من محطة الدور التمهيدي.

جاء تأهل شباب الأهلي بعد فوزه على الكويت الكويتي 87-83 في موقعة مثيرة جمعت الفريقين على صالة شباب الأهلي بالممزر في رابع أيام المنافسات، وعلى إثرها ارتفع رصيد «الفرسان» إلى 6 نقاط، وتصدر الترتيب، ليلحق بالأهلي البحريني الذي كان أول المتأهلين برصيد 6 نقاط بعد فوزه على النصر السعودي 94-84.

وفي اليوم التالي، فاز الكويت الكويتي على النصر السعودي 98-90، ورفع رصيده إلى 6 نقاط أهلته إلى نصف النهائي، كما تأهل النصر السعودي برغم خسارته، حيث يملك 5 نقاط ليكمل أضلاع المربع الذهبي.

أنهى «الفرسان» الشوط الأول متقدماً بفارق 3 نقاط بنيله أفضلية الربعين الأول والثاني 23-22 و19-17، وانتفض الكويت في الربع الثالث وأنهاه لصالحه 27-21، ليشهد الشوط الثالث صراعاً من أجل الحسم وينتهي بتفوق شباب الأهلي 24-17 ويحسم النتيجة لمصلحته 87-83.

وتنطلق منافسات نصف النهائي الجمعة، بحيث يلتقي أول الترتيب شباب الأهلي مع رابع الترتيب النصر السعودي الساعة السادسة والنصف مساء،وثاني الترتيب الأهلي البحريني مع الثالث الكويت الكويتي في الرابعة والنصف مساء.

على خط آخر، اختتم اتحاد كرة السلة اجتماعاته الدورية بالمجالس الرياضية، بزيارة لمجلس الشارقة الرياضي، وثمَّن جهوده في دعمه الكبير لأندية الإمارة، ما أثمر عن زيادة أعداد ممارسي اللعبة، وآخرها انضمام ناديي الحمرية ودبا الحصن إلى مسابقات السلة بداية من الموسم المقبل.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس الشارقة الرياضي، اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبداللطيف الفردان رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي، ومحمد عبدالله الحاج رئيس المكتب التنفيذي، وسالم المطوع الأمين العام لاتحاد السلة وأعضاء الاتحاد والمجلس.

وأثنى سالم المطوع أمين عام اتحاد السلة، على الجهود التي يبذلها المجلس والتي أثمرت عن زيادة ملحوظة لكل من الأندية وممارسي اللعبة في كافة فرق المراحل السنية.