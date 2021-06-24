شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم الخميس، الجولة الرابعة من دوري «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات في صالة جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة واسعة من لاعبات أندية وأكاديميات الدولة.

ومع قرب إسدال الستار على منافسات البطولة تتطلع المشاركات في الجولة ما قبل الأخيرة، إلى تقديم أداء متميز يضمن لهن مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية للبطولة، أملاً في صعود منصة التتويج، وهو شرف تتوق إلى تحقيقه جميع بنات الإمارات، نظراً لما لهذه البطولة من قيمة ورمزية.

وتسهم هذه الجولة في تعزيز جاهزية اللاعبات لخوض المنافسات والاستحقاقات المقبلة التي تتمتع بأهمية كبرى، مثل بطولة آسيا، ضمن دوري رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في يوليو المقبل، والنسخة 13 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر 2021. وتشهد الجولة الرابعة من البطولة منافسات في ثلاث فئات هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً).

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، إن الجولة الرابعة من البطولة ستمّهد الطريق أمام الفريق البطل وتقربه خطوة كبيرة نحو التتويج، معرباً عن توقعاته بمشاهدة نزالات قوية، ورغبة حقيقية لدى البطلات لتحقيق الفوز.

وأوضح الشامسي أن الأداء الذي قدمته اللاعبات على البساط في الجولات الثلاث الأولى، يعكس التطور المستمر للجانب الفني، والجاهزية البدنية العالية التي تتمتع بها، نتيجة للالتزام بالبرامج التدريبية ذات الجودة العالمية والكفاءة، والحرص على تنفيذ توجيهات وتعليمات الجهاز الفني.