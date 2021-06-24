كأس العرب: لبنان يتأهل إلى النهائيات بالفوز على جيبوتي

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الدوحة: بلغ المنتخب اللبناني نهائيات مسابقة كأس العرب في كرة القدم بعد فوزه على نظيره منتخب جيبوتي 1-صفر الأربعاء في اللقاء الذي جرى على استاد خليفة الدولي في الدور التمهيدي.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم هلال الحلوة (47).

وتقام مسابقة كأس العرب في قطر من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأوّل/ديسمبر المقبلين باشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحجز المنتخب اللبناني مقعداً في المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر ومصر إلى جانب السودان المتأهل على حساب ليبيا في الملحق.

وبدا منتخب "الأرز" المباراة على نحو مثالي مجبراً منافسه على التراجع للخلف وكاد قاسم الزين أن يسجل مبكراً عندما ارتقى لعرضية حسن معتوق لكن رأسيته جاورت القائم (15).

وبدا منتخب جيبوتي دخول أجواء المباراة رويداً رويداً وهدد مرمى المنتخب اللبناني عبر تسديدة صامويل أكيمبينو (32)، فيما رد معتوق بكرة خليفة جميلة علت العارضة (42).

اللبناني يُنقذ مرماه

ومع انطلاقة الشوط الثاني، أرسل حيدر محمد كرة خلف الدافع وصلت لهلال الذي قابلها كما جاءت بطريقة جميلة وأسكنها الشباك (47).

وكاد نفس اللاعب أن يسجل هدفاً ثانياً عندما وصلته كرة بالخطأ داخل المنطقة لكنه لم يحسن التصرف أمام المرمى (50).

وكاد رفاق معتوق أن يدفعوا ثمن إهدار الفرص عندما انفرد مهدي حسين بالحارس اللبناني مهدي خليل، بيد أن هذا الأخير أنقذ مرماه من هدف تعادل (73) محافظا على فوز منتخب بلاده.