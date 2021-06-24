برشلونة ويوفنتوس على رأس الأندية المُعترضة على رفض يويفا دعم المثليين في يورو 2020

أصر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا على موقفه بعدم رفع ألوان قوس قزح -شعار دعم المثليين-، في يورو 2020، بعد تقديم مقاطعة بافاريا لطلب حتى يكتسي جدار ملعب أليانز آرينا بالألوان السبعة قبل مباريات ألمانيا في البطولة.

وعلل الاتحاد الأوروبي قراره برفض ألوان قوس قزح في ميونخ، على أنه طلب ذي طابع سياسي، حيث سيتم وضعه نكاية في منافس منتخب المانيا في الجولة الأخيرة من دور مجموعات يورو 2020 منتخب المجر، الذي يقف بالمرصاد للحرية المثلية.

وقال يويفا في بيان رسمي: «كان الطلب سياسياً ويرتبط بوجود منتخب المجر في هذا الملعب لهذا السبب تم رفض الاقتراح».

وترفض دولة المجر الاعتراف الرسمي بحرية المثليين، كما تأمر بعدم الإفصاح عن الهوية المثلية لأي شخص، سواء في المدارس أو الجامعات، وهو على عكس ما تسير نحوه دول أوروبا الأخرى.

وسقط منتخب المجر في فخ التعادل 2/2 أمام منتخب المانيا ليلة أمس الاربعاء، ليودع البطولة بنقطتين، تاركًا ذكريات طيبة لمحبي اليورو.

اعتراض الاتحاد الأوروبي

بدورها اعترضت مفوضية الاتحاد الأوروبي على قرار الجهة الوصية على كرة القدم الأوروبية، مُطالبين بالترويج لأسلوب الحياة الأوروبي القائم على الحرية -في وجهة نظرهم- .

بل وتطور الأمر إلى مهاجمة رئيسة المفوضية مارجريتش شيناس القانون في دولة المجر، واصفة إياه بـ المخزي .

وتسبب الضغط السياسي في تراجع يويفا، الذي طلب من عمدة بافاريا وضع الألوان بعد مباراة المجر، حتى لا يعتبر هذا تدخلاً سياسيًا مقصودًا.

برشلونة ويوفنتوس يقودان احتجاجات الأندية

اتفقت مجموعة من أندية الصفوة في كرة القدم الأوروبية على مهاجمة قرار يويفا، عن طريق نشر شعار دعم المثليين عبر حساباتهم الرسمية.

وكانت البداية مع فريق برشلونة الإسباني، الذي أطلق شعاره بألوان قوس قزح، وتبعه فريق يوفنتوس الإيطالي ثم ميلان وعدة فرق أخرى في أوروبا.

الأمر وصل إلى شارة قيادة هولندا

كان الاتحاد الهولندي لكرة القدم أكبر المُعاندين للاتحاد الأوروبي للعبة، حيث طلب من قائد الطواحين جورجينيو فينالدوم ارتداء شارة قيادة مختلفة.

وكتب الاتحاد على شارة القيادة «حب واحد»، وسيرتديها لاعب باريس سان جيرمان في المباراة المقبلة بدور الستة عشر، ولكن حرم عليه تلوينها بألوان قوس قزح.