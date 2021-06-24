كوبا امريكا 2021 | كاسيميرو يستغل هدية نيمار ويُدمر حلم كولومبيا في الصدارة

تعرف على نتيجة مباراة البرازيل وكولومبيا في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية ببطولة كوبا امريكا 2021، المقامة حاليًا على الأراضي البرازيلية.

حقق منتخب البرازيل فوزًا متأخرًا على نظيره الكولومبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس 24 يونيو، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز مثير بنتيجة 1/2 في الوقت بدل من ضائع.

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء تلقي شباك منتخب البرازيل لهدف مُباغت سجله جناح نادي بورتو البرتغالي لويس دياز بضربة مقصيدة مزدوجة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 10.

وتلقى لويس دياز تمريرة عرضية نموذجية من جناح يوفنتوس خوان كوادرادو داخل منطقة جزاء البرازيل، مرت من فوق رؤوس المدافعين وثنائي هجوم كولومبيا، بوري ودوفان زاباتا، ليقابلها بضربة مقصيدة مذهلة من مسافة 10 ياردات فقط لتعانق كرته الزاوية اليمنى للحارس ويفرتون.

وخلال الشوط الثاني تراجع منتخب كولومبيا إلى الخلف للحفاظ على تقدمه بهذا الهدف، بينما قام المدير الفني لمنتخب البرازيل تشيتشي بإجراء أكثر تغيير هجومي أثمر عن تحسن مردود فريقه في الدقائق الـ 15 الأخيرة من اللقاء.

وكادت العودة تتحقق في الدقيقة 63 عندما انفرد نيمار بفضل تمريرة سحرية بعقب القدم من ماركينيوس في عمق دفاع كولومبيا، لكن تسديدة نجم باريس سان جيرمان التي أتت بعد مراوغته للحارس دافيد أوسبينا ارتطمت في القائم الأيسر.

ولم يمر المنتخب البرازيلي المنديل، وواصل محاولاته إلى أن أدرك هدف التعديل عن طريق رأسية رائعة لمهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو الذي حل محل ريبيرو مطلع الشوط الثاني.

وتلقى فيرمينو كرة عرضية مذهلة في الدقيقة 76 من الظهير الأيسر البديل رينان لودي – لاعب أتلتيكو مدريد – الذي شارك بدلاً من أليكس ساندرو الذي كان قد حصل على بطاقة صفراء في بداية الشوط الأول وتم سحبه بسبب كثرة إلتحاماته مع لاعبي كولومبيا.

وقام الحكم بمراجعة تقنية الفار للتأكد من صحة الهدف، واستغرق بعض الوقت حتى أقر بعدم وجود أي مخالفة، وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي كولومبيا، حيث اصطدمت الكرة في جسد الحكم قبل أن تصل إلى لودي على الجهة اليسرى، وكانوا يتوقعون إيقافه للعب لعمل اسقاط.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع نجحت البرازيل في تسجيل هدف الفوز القاتل بواسطة ضربة رأسية موجهة من نجم وسط ريال مدريد كارلوس كاسيميرو بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركنية نفذها نيمار دا سيلفا في الدقيقة 100.

بهذه النتيجة يرفع منتخب البرازيل رصيد نقاطه لـ 9 في صدارة المجموعة الثانية بفارق خمس نقاط عن كولومبيا الثانية، وبيرو الثالثة.

وبدأ منتخب البرازيل مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من ويفيرتون في حراسة المرمى، وأليكس ساندرو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – دانيلو في خط الدفاع، وفريد – كاسيميرو – إيفرتون ريبيرو في خط الوسط، وقاد الهجوم الثلاثي جابرييل جيسوس – ريتشارلسون – نيمار دا سيلفا.

أما المنتخب الكولومبي فقد بدأ اللقاء بتشكيلة مكونة من أوسبينا – تسيلو – دافينسون سانشيز – يري مينا – دانيل مونوز – خوان كوادرادو – ويلمار باريوس – ماتيوس أوريبي – لويس دياز – رافائيل بوري – دوفان زاباتا.