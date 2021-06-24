شكرا لقرائتكم خبر عن بند فى عقد «ديباى» يجبره على الاستمرار مع «البارسا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفى كتالونى وجود بند فى عقد النجم الهولندى ممفيس ديباى مع برشلونة، يمنح النادى فرصة الإبقاء على اللاعب لمدة أطول، وأعلن البلوجرانا مؤخرا تعاقده مع ديباى فى صفقة انتقال حر، لمدة لموسمين، بعد انتهاء عقده مع أوليمبيك ليون الفرنسى. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن برشلونة يمكنه إضافة موسم ثالث لعقد ديباى، من جانب واحد، لينتهى فى صيف 2024 بدلًا من 2023، بعكس ما تردد فى وقت سابق عن رفض اللاعب هذا الأمر، وأضافت الصحيفة أن هذا الخيار سينتهى العمل به فى 31 ديسمبر 2022، أى قبل 6 أشهر من انتهاء العقد بشكل رسمى.

ووضع برشلونة شرطًا جزائيًا فى عقد ديباى، بقيمة 500 مليون يورو، ليؤمن بذلك رابع صفقاته الصيفية، بعدما ضم أيضا كلا من سيرجيو أجويرو وإريك جارسيا وإيمرسون رويال. ويخوض النجم الهولندى بطولة يورو 2020 حاليا مع منتخب بلاده، الذى تأهل للدور الثانى بالعلامة الكاملة.