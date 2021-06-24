إلى ربع النهائي.. البرازيل تنتزع فوزا قاتلا من كولومبيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حسم المنتخب البرازيلي صعوده إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" المقامة حاليا في البرازيل، بعدما حقق انتصارا قاتلا على منتخب كولومبيا بتحول تأخره إلى فوز بنتيجة (2-1) في رابع جولات المجموعة الثانية.

وارتفع رصيد البرازيل إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد خوض ثلاث مباريات، يليله منتخب كولومبيا الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثاني (من أربع مباريات).

وانطلقت بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بمشاركة 10 منتخبات، تم تقسيمهم إلى مجموعتين ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الثمانية، ويودع المنتخبان صاحبا المركز الخامس المسابقة.

افتتح منتخب كولومبيا التسجيل بهدف خيالي أحرزه لويس دياز في شباك المنتخب البرازيلي بعد مرور 10 دقائق من المباراة، حيث استغل اللاعب عرضية من خوان كوادرادو ليحول الكرة بمقصية رائعة داخل شباك الحارس ويفيرتون.

وأدرك المنتخب البرازيلي التعادل في الدقيقة الـ78 برأسية روبيرتو فيرمينو، واحتاج الحكم للرجوع إلى تقنية الفيديو قبل التأكد من صحة الهدف بسبب اصطدام الكرة بجسده قبل أن تصل للاعبي السليساو.

ورغم ذلك قام الحكم الأرجنتيني باحتساب الهدف في لقطة جدلية، حيث كان يجب أن يوقف اللعب وفقا للقانون الجديد لكرة القدم.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (+100)، أحرز كاسيميرو هدفا قاتلا انتزع به الانتصار للمنتخب البرازيلي، بعدما حول ركلة ركنية أرسلها نيمار بضربة رأسية داخل شباك كولومبيا، لتنتهي المباراة (2-1) للفريق الأصفر.

تشكيل البرازيل: ويفيرتون، دانيلو، ماركينوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو، كاسيميرو، فريد، إيفرتون ريبيرو، نيمار، ريتشالسون، جابرييل جيسوس.

تشكيل كولومبيا: ديفيد أوسبينا، دانييل مونوز، دافينسون سانشيز، ياري مينا، ويليام تيسيلو، خوان كوادرادو، ويلمار باريوس، ماتيوس يوريبي، لويس دياز، رافائيل سانتوس بوري، دوفان زاباتا.