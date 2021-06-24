شاهد | ايكيا تكشف عن مُنتج جديد مبتكر من قصة رونالدو وكوكاكولا في يورو 2020

دخل كريستيانو رونالدو التاريخ أكثر من مرة في بطولات أوروبا، سواء من خلال كونه أفضل هداف عبر تاريخ اليورو على الإطلاق ومتصدر لائحة هدافي نسخة يورو 2020 بخمسة أهداف بعد هدفيه أمام فرنسا، أو لكونه أكثر لاعب شارك في بطولات متعاقبة في خمس مناسبات.

وعلى الرغم من إنجازاته التاريخية على أرض الملعب، التي لم يصل لها أي لاعب كرة قدم قبله، تصدّر الدون عناوين الصحف نتيجة أفعاله في مؤتمر صحفي قبل حتى أن يركل الكرة في البطولة.

وكانت أشهر اللقطات في يورو 2020، هي إزاحة كريستيانو رونالدو لزجاجتي كوكاكولا من على المنضدة واستبدالهما بزجاجة من الماء في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال والمجر.

وشهدت شركة كوكاكولا الراعية للبطولة خسارة المليارات من قيمتها السوقية عندما انخفضت وتيرة حصتها في بورصة وول ستريت بسبب الدعاية السلبية التي قام بها النجم البرتغالي.

ايكيا تركب موجة رونالدو

في حين أن الجدل حول رونالدو كان بمثابة صداع كبير لفريق العلاقات العامة في كوكاكولا، فقد حاول خبراء التسويق في مؤسسة أيكيا الاستفادة من الموقف في محاولة لبيع المزيد من زجاجات المياه الزجاجية الشهيرة القابلة لإعادة التعبئة.

ونشر حساب الشركة السويدية الأشهر في صناعة الأثاث على مستوى العالم عبر إنستجرام صورة لزجاجة ماء زجاجية، وأطلقت عليها اسم كريستيانو.

ودعت ايكيا العملاء لشراء تلك الزجاجة التي يبلغ ثمنها 2 دولار، من أجل استغلال نصيحة الرياضي المثالي بشرب الماء، وكتبت تحت الصورة «زجاجة قابلة لإعادة الاستخدام للمياه فقط».

وإلى جانب رسالة «اشرب الماء دائمًا وأبدًا»، قامت الشركة بوضع علامة كريستيانو ويورو 2020، في حال لم تكن الإشارة إلى الجدل بين رونالدو وكوكاكولا واضحة بما فيه الكفاية.