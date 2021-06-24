يورو 2020 | يايا توريه يسخر من مؤخرة هازارد..ويشرح أهميتها في أسلوب لعبه

تفنن أسطورة مانشستر سيتي، ولاعب برشلونة الأسبق، يايا توريه، في شرح أهمية المؤخرة بالنسبة للاعب كرة القدم، حيث كتب تحليلاً كاملاً يشرح فيه كيف يستخدم اللاعب لـ مؤخرته من أجل التفوق على الخصوم، وخص بالذكر نجم ريال مدريد إدين هازارد، أحد أشهر اللاعبين المشاركين في يورو 2020.

وأشار اللاعب العاجي إلى أنه يتذكر الأيام الخوالي، خصوصا حين يشاهد البلجيكي إدين هازارد الذي يعتبره أفضل من يناور بمؤخرته أثناء الاحتكاك مع المنافسين.

ويتواجد حاليًا نجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق في منصب المدرب المساعد لفريق أكمات جروزني الروسي، حيث يحاول إصقال قدراته التدريبية من أجل الانتقال إلى محطة أكبر.

وكتب أفضل لاعب في قارة أفريقيا في 4 مناسبات تحليلاً لصحيفة ذي آتلتيك البريطانية بعنوان «لماذا تكتسب المؤخرات هذه الأهمية في كرة القدم».

وتحدث من خلاله عن تجربته الخاصة حين انتقل من الدوري الإسباني حيث المساحات والالتحامات القليلة إلى البريميرليج الذي يمتاز بقوة المدافعين وملاصقتهم للمنافس.

وكتب توريه «كان الحكام يغضون الطرف عن الكثير من الاحتكاكات، وهو ما جعلني أعاني، إلى أن نصحني أحد أفراد الجهاز الفني بتقوية عضلات مؤخرتي وأردافي، وبالفعل ساعدني ذلك كثيرًا».

مؤخرة هازارد

ذكر نجم منتخب كوتديفوار بعض النجوم الحاليين الذين يستخدمون مؤخراتهم مثل الفرنسي بول بوجبا والإنجليزي رحيم سترلينج قبل أن يتوقف عند هازارد.

وأضاف يايا توريه في تصريحاته عن هازارد: «لقد أصبح كبر حجم مؤخرته دعابة في وسائل الإعلام، وربما هذا حقيقي».

ثم أضاف شارحًا أسلوب لعب البلجيكي «حين يتسلم هازارد الكرة، يشعر بأن الخصم متجه نحوه، لذا ينتظر حتى اللحظة الأخيرة ويستخدم مؤخرته لإعاقة اللاعب المنافس ويدفعه هكذا كما لو كان يوجه له لكمة ثم وحين يفتح هذه المساحة لنفسه بينه وبين المدافع، يبتعد عنه ويبدأ الهجوم».

وأنهى مقاله بجملة «لا يوجد من هو أفضل من إدين، الطريقة التي يسيطر بها على الكرة بعد استخدام مؤخرته، الطريقة التي يستعمل بها مؤخرته وجسده وردفيه لحماية الكرة لا مثيل لها، على أية حال لدينا سلاح سري لا أحد يتحدث عنه».