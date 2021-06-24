قلق بين جماهير ريال مدريد بعد تسريب فيديو غريب من داخل ملعب سانتياجو برنابيو

قام لاعب ريال مدريد السابق الفارو أربيلوا بالتسبب في الكثير من القلق لدى مشجعي الفريق الملكي، ولكن دون أن يقصد عن طريق نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به يظهر أعمال التجديدات في ملعب سانتياجو برنابيو وكأنها لن تنتهي قريبًا كما وعد رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وآثار المقطع الشكوك حول ما إذا كان الملعب سيكون جاهزًا للاستخدام في سبتمبر القادم، مع انطلاق موسم 2021-22 في منتصف شهر أغسطس بمباريات الليجا.

وكانت خطة تطوير سانتياجو بيرنابيو تشمل بناء أنفاق تحت الميدان، تنقل اللاعبين وتشيد مساحات واسعة تحت أرضية الملعب.

وأبرز ما سيتم إضافته في المُعشب التاريخي للفريق الملكي بعد الإصلاحات، هو بناء سقف متحرك جديد، قادر على تغطية مساحة الميدان بأكملها، مع إضافة المزيد من قاعات الطعام وتطوير الخدمات، وكل هذا تزامنًا مع تطوير بناء متحف بطولات ريال مدريد.

وبعد مشاهدة مقطع الفيديو الذي نشره مساعد أنشيلوتي “ألفارو أربيلوا”، أبدت جماهير ريال مدريد قلقها من عدم قدرة إدارة النادي على الوفاء بالموعد المحدد لتسليم ملعب “سانتياجو بيرنابيو” بشكله الجديد.

ما هو ملعب ريال مدريد في موسم 2021-22؟

تمهيدًا لحدوث ما هو متوقع من تأخير، تحدثت إدارة “لوس بلانكوس” مؤخرًا عن خوض مبارياته الأولى في الموسم المقبل على ملعب الغريم “واندا متروبوليتانو” الخاص بحامل لقب الليجا أتلتيكو مدريد.

ولن يتم الاعتماد على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” بسبب إمكانية حضور الجماهير بداية من الموسم المقبل، لذلك باتت إدارة ريال مدريد بحاجة لملعب جديد بمدرجات تتيح لهم بيع تذاكر وجني الملايين.

وفي نهاية المطاف، يسعى ريال مدريد إلى العودة لاستاد “سانتياجو بيرنابيو” بين شهري سبتمبر وأكتوبر، مع احتمالية نقل المباريات الأولى في الموسم خارج القواعد، على أن يتم تعويض الفريق العاصمي لاحقًا باللعب على ملعبه لأسابيع متعاقبة.