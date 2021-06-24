شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل وكولومبيا في كوبا امريكا 2021..مقصية عالمية تفجع السامبا

شاهد فيديو اهداف مباراة البرازيل وكولومبيا في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية ببطولة كوبا امريكا 2021، المقامة حاليًا على الأراضي البرازيلية.

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء تلقي شباك منتخب البرازيل لهدف مُباغت سجله جناح نادي بورتو البرتغالي لويس دياز بضربة مقصيدة مزدوجة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 10.

وتلقى لويس دياز تمريرة عرضية نموذجية من جناح يوفنتوس خوان كوادرادو داخل منطقة جزاء البرازيل، مرت من فوق رؤوس المدافعين وثنائي هجوم كولومبيا، بوري ودوفان زاباتا، ليقابلها بضربة مقصيدة مذهلة من مسافة 10 ياردات فقط لتعانق كرته الزاوية اليمنى للحارس ويفرتون.

وبدأ منتخب البرازيل بتشكيلة مكونة من ويفيرتون في حراسة المرمى، وأليكس ساندرو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – دانيلو في خط الدفاع، وفريد – كاسيميرو – إيفرتون ريبيرو في خط الوسط، وقاد الهجوم الثلاثي جابرييل جيسوس – ريتشارلسون – نيمار دا سيلفا.

أما المنتخب الكولومبي فقد بدأ اللقاء بتشكيلة مكونة من أوسبينا – تسيلو – دافينسون سانشيز – يري مينا – دانيل مونوز – خوان كوادرادو – ويلمار باريوس – ماتيوس أوريبي – لويس دياز – رافائيل بوري – دوفان زاباتا.

شاهد اهداف مباراة البرازيل وكولومبيا