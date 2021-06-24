شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» تبحث خطوات تطوير القطاع الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تبحث الهيئة العامة للرياضة مع الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية المنضوية تحت مظلتها، تطوير استراتيجية القطاع الرياضي في الدولة من خلال ورشة عمل ستعقدها صباح الاثنين المقبل بمقرها في دبي.

وسيفتتح الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الورشة بعرض أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية لقطاع الرياضة، بعدها يتواصل برنامج الورشة بعقد جلستين الأولى بعنوان نظرة عامة لبرنامج التحول المستقبلي للاتحادات والخطوات التي ستتبع في المرحلة القادمة، بمشاركة رؤساء وأمناء عموم الاتحادات، وتتناول الثانية ورشتي عمل عن الخدمات اللوجستية المركزية المشتركة، وحوكمة الاتحادات الرياضية في الدولة بمشاركة الأمناء والمديرين التنفيذيين للاتحادات.

ووجهت الهيئة الدعوة لجميع الجهات الرياضية لحضور الورشة.