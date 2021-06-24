شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي .. من نقص في هرمونات النمو لإبداع وخيال علمي على المستديرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من السهل أن تعلق فشلك وإخفاقك في تحقيق هدف ما على الظروف المحيطة والخارجية أو الاعاقة الجسدية أو من خلال تبريرات وأمور عديدة أخرى، ولكن ربما يضعك الله في اختبارات تقيس مدى تحديك وقوة تحملك وصبرك على الابتلاءات فتخرج منها قويًا يستشهد العالم بك ويشير الجميع لك كنموذج صارخ في النجاح والعزيمة والارادة، تحت شعار «لا تيأس».

من مِنا كان يُصدق أن ستيفن هاو كنج، عالم الفيزياء البارع كان مصاباً بالتصلب الجانبي الضموري، أو صاحب أجمل المعزوفات العالمية الألماني بيتهوفين كان أصم، أو أشهر موسيقاري مصر عمار الشريعي كان كفيفاً كذلك الحال لطه حسين عميد الأدب العربي الذي أضاء حياة الملايين بروايات بديعة وهو فاقد البصر، ويأتي الدور على واحد من أفضل من لمس كرة القدم عبر التاريخ إن لم يكن حقاً هو الأفضل، الأسطورة الكروية ليونيل ميسي.

الأرجنتيني صاحب الموهبة الفذة التي أبهرت عشاق المستديرة في جميع بقاع العالم يُكمل اليوم عامه الرابع والثلاثين ويطفئ شمعة جديدة من العمر.

ميسي نزع عبائة اليأس وارتدى ثوب التحدي، وهو في الثامنة من عمره، فبعدما كان نادي نيولز أولد بيوز الأرجنتيني على مقربة من احتضان موهبته، اكتشف النادي معاناة ميسي من نقص حاد في هرمونات النمو ليصرف النادي النظر عن ضم ابن الثمانية أعوام، في الوقت الذي لم تكن عائلة «ليو» قادرة على توفير العلاج المناسب للحالة، فكان الوالد يكد ويتعب في أحد المصانع الصغيرة وخرجت الأم للعمل في مجال النظافة.

ميسي تمسك بحلمه وتشبث بهدفه ولم يعرف اليأس، وعاش سنوات طفولته ممني النفس بإيمان الأندية بموهبته الكروية وعلاجه من نقص النمو، فبعدما كان نادي ريفر بليت هو الأمل الأخير لميسي من أجل احتراف المستديرة أغلق النادي الأبواب في وجهه ورفض علاجه، ولكن مع كل هذه الظلام الدامس جاء بصيص من النور قادم من برشلونة، فسلط كشافو النادي الاسباني العريق الأضواء على الموهبة الأرجنتينية، ليتحول بصيص النور إلى أضواء شديدة التوهج أنارت حياة ليو ميسي وهو ابن الثالثة عشر ربيعاً.

على مدار 21 عاماً لليونيل ميسي في قلعة «الكامب نو» بصفوف الناشئين والشباب والفريق الأول لنادي برشلونة، أبدع وأمتع ميسي وحطم جميع الأرقام القياسية وحصد جميع الحوائز وعانق كل الألقاب والبطولات واستمر موهبة فذةً ربما لن نشاهد مثلها مع مرور السنوات والعقود، وكأنه يُعوض ما نقصه من هرمونات في النمو بطفولته البائسة إلى انفجار في هرمونات المستديرة، بل ابداع وخيالي علمي يجسده «الليو» على أرض الواقع خلال مشواره الكروي.

كل عام وميسي يُمتع عشاق اللعبة الشعبية الأولى في العالم، ويُبهر الأعين ويخطف القلوب، ويستمر نموذجاً صارخاً في التحلي بالصبر والارادة والايمان بتغير الأقدار.