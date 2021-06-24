شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: أتمنى عودة ناصر ماهر من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة، عودة صانع ألعاب الأهلي، ناصر ماهر لاعب الفريق السابق لصفوف النادي السكندري.

وقال سامي في تصريحات متلفزة: «ناصر ماهر لاعب كبير وكان الأكثر صناعةً للاهداف في الموسم الماضي وأتمنى عودته لسموحة».

وأكمل: «لو كان ناصر ماهر معنا الاّن لكان ضمن تشكيلة منتخب مصر ولكنه لا يشارك في المباريات مع الأهلي».

وكان ناصر ماهر قد اُعير لصفوف سموحة خلال مناسبتين سابقتين.