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فرجاني ساسي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن حقيقة انضمامه لصفوف نادي بيراميدز.

وقال ساسي في تصريحات تليفزيونية: «رفضت الانضمام لنادي بيراميدز حبا في الزمالك واحتراماً لجماهير النادي، لن ألعب في مصر مرة أخرى».

وبحسب الاعلامي هاني حتحوت، قال ساسي: «بنسبة 99 % أنا خارج الزمالك، وسأعود إلى القاهرة ولكن لمقابلة بعض الأصدقاء وانتظر تكريماً من الزمالك على المواسم التي قضتها بين صفوفه».

وأضاف: «أؤكد من جديد أن طارق حشيش المستشار المالي السابق للزمالك هو السبب الرئيسي في عدم تجديدي للنادي وكنت قريباً من البقاء داخل النادي».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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