المواجهات وموعد المباريات والمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 فى يورو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

اختتمت مساء الأربعاء منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، حيث تأهل 16 منتخبا إلى الدور ثمن النهائي، بصعود أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث في المجموعات الستة، في البطولة التي ستستمر حتى 11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية.

وستكون مواجهات دور الـ16 للبطولة على النحو التالي:



السبت 26 يونيو

ويلز ضد الدنمارك - على ملعب "يوهان كرويف آرينا" - السادسة مساء

إيطاليا ضد النمسا - على ملعب "ويمبلي" - التاسعة مساء



الأحد 27 يونيو

هولندا ضد التشيك - على ملعب "بوشكاش آرينا" - السادسة مساء. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

بلجيكا ضد البرتغال - على ملعب "لا كارتوخا" - التاسعة مساء



الإثنين 28 يونيو

كرواتيا ضد إسبانيا - على ملعب "باركن ستاديون" - السادسة مساء

فرنسا ضد سويسرا - على ملعب "آرينا ناسيونالا" - التاسعة مساء



الثلاثاء 29 يونيو

إنجلترا ضد ألمانيا - على ملعب "ويمبلي" - السادسة مساء

السويد ضد أوكرانيا - على ملعب "هامبدين بارك" - التاسعة مساء.



حجز 16 منتخبا مقاعدهم في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد نهاية منافسات مرحلة المجموعات والتي اختتمت مساء اليوم الأربعاء، من البطولة التي تستمر حتى يوم 11 يوليو المقبل.

وتأهل إلى دور الـ 16 من يورو 2020 أول منتخبين في المجموعات الست، بجانب 4 منتخبات أفضل ثوالث. وتنطلق مواجهات دور الـ16 من بطولة يورو 2020 مساء السبت المقبل.

وجاءت المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من يورو 2020 على النحو التالى:



إيطاليا

ويلز

سويسرا

بلجيكا

الدنمارك

هولندا

النمسا

أوكرانيا

إنجلترا

كرواتيا

التشيك

إسبانيا

السويد

فرنسا

ألمانيا

البرتغال