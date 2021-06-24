مدرب الزمالك السابق: يجب توقيع غرامات على ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استنكر أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك السابق، عدم عودة التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض إلى القاهرة بعد نهاية مهمته مع منتخب بلاده، مطالبا بتوقيع عقوبات مالية عليه.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "مر أكثر من 10 أيام ولم يعد إلى مصر رغم انتهاء مهمته مع تونس، أوجه سؤالي إلى ساسي، لماذا لم تعد إلى مصر حتى الآن؟".

وأضاف: "من المؤكد أن فرجاني ساسي يحب نادي الزمالك وسعيد في مصر، لكنه في النهاية يبحث عن مصلحته".

وتابع: "فرجاني ساسي لم يجد هذا الدعم الجماهيري في أي ناد انتقل إليه قبل انضمامه للزمالك".

وأكد: "لم ينته عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، تعاقده مستمر حتى نهاية الدوري بنهاية شهر أغسطس في ظل الظروف الاستثنائية التي حدثت للعالم كله، وهو ما يسمح به الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأكمل: "لا بد أن يوقع الزمالك غرامات كبيرة على فرجاني ساسي نظرا لعدم عودته إلى مصر وانقطاعه عن التدريبات، ويجب عليه تقبل ذلك لأنه لاعب محترف، لقد غاب عن مواجهة المقاصة دون سبب مقنع".

وأتم أيمن عبدالعزيز تصريحاته قائلا: "إذا حدثت مفاوضات بين اللجنة الحالية في الزمالك وفرجاني ساسي سيجدد اللاعب تعاقده بنسبة 80%، لكن يجب أن يعرف أن كل طلباته لا يجب أن تكون مجابة".