قناة الزمالك لساسي: هل حسمت موقفك أم لا؟.. الأمر لم يعد مفهوماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي

أشاد خالد الغندور، مُقدم برنامج زملكاوي على فضائية ناديه، بموقف المحترف التونسي بصفوف الزمالك، فرجاني ساسي بعدم التقدم بشكوى ضد القلعة البيضاء لعدم حصوله على راتبه خلال 3 أو 4 أشهر.

وأضاف الغندور، خلال حلقة برنامجه مساء اليوم الأربعاء:"فرجاني ساسي لاعب تونسي تعلق به الجمهور ويريد تجديد التعاقد معه، فرجاني ساسي الزمالك حاول تجديد تعاقده مرتين ورغم تأخر مستحقاته لم يفسخ تعاقده مثلما حدث من قبل حمدي النقاز، لم يفعل ذلك لأنه يخشى على مشاعر جماهير الزمالك ولا يريد أن يرحل بهذه الطريقة بعد الحب الذي يلقاه من جماهير الزمالك فيُحمد لفرجاني أنه ظلّ لمدة 3 أو 4 أشهر لا يتلقى مستحقاته في وقت تقدم ابناء لنادي الزمالك في وقت سابق بشكاوي ضد القلعة البيضاء بسبب المستحقات".

وأشار مُقدم برنامج زملكاوي إلى أن فرجاني ساسي لاعبًا تونسيًا وصله عرضًا قطريًا بمبلغ مالي يصل إلى 3 مليون يورو في الموسم فسافر إلى تركيا؛ حيث وقع مع مسؤولي النادي النادي القطري، قائلاً:"تعاقدوا معه بصورة مبدأية من خلال عقد يُفعل بإمضاء العقد الرسمي وهناك أقاويل بإنه سيأتي غدًا أو يوم السبت جميعها أقاويل تصل للجنة المؤقتة ولنا بعد ما سُرب عن صرف نادي الدحيل التعاقد معه فسؤالي لفرجاني ساسي لماذا نشر مقطع الفيديو الخاص بالزميل أحمد جمال وأيمن عبد العزيز هل ليس لديه القدرة على الكتابة أو الظهور في مداخلة تليفزيونية رغم أنه أعلن خلال تواجده مع معسكر بلاده أنه سيُعلن موقفه عقب الفترة الدولية ولكن يبدوا أنه لا يريد غلق الباب مع الزمالك ما يجعل الأمر غير مفهومًا ويريد أن يوصل للجماهير أنه كان يريد التجديد ولكن إبراهيم عبدالله وطارق حشيش أفسدا الأمر".

وأتم الغندور تصريحاته بقوله:"سؤالي لفرجاني ساسي: هل حسمت موقفك أم لا، أنت نشرت تغريدة تشكر الفترة التي قضيتها في الزمالك ولم يُعلن أي نادي عن ضم فرجاني".

يُذكر أن ساسي كشف في تغريدة سابقة له عبر "تويتر" أن فترته مع الأبيض كانت الأهم في حياته، ووعد الجماهير بـ"توضيح الحقائق" قريبًا.