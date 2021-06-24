مجاهد: قد يتم مناقشة أمر موعد نهائي الأبطال والكونفدرالية في حالة وحيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، بأنه قد يكون هناك مناقاشات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حول موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، مشيراً إلى أن عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني أصبح خارج الأولمبياد.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "وصلنا مكاتبة تفيد بأن مباراة الأهلي والترجي ستقام بدون جماهير حتى الآن، والجهات الصحية والأمنية لها الكلمة العليا في هذا الأمر، ويجب أن يكون هناك خطاب موقع من مساعد مدير الأمن".

وتتواجد محاولات مكثفة من النادي الأهلي، من أجل حضور جماهير الفريق لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: "المحاولات مستمرة مع نادي جالاتاسراي حول مشاركة مصطفى محمد في الأولمبياد، وجاء لنا جواب رسمي منهم، ونحن على اتصال دائم ويومي معهم".

وتابع مجاهد: "جاء لنا اعتذار ايضا من نادي فولفسبورج حول مشاركة عمر مرموش في الأولمبياد، وهناك موافقة من نادي الاتحاد السعودي حول مشاركة أحمد حجازي".

واختتم مجاهد تصريحاته: "هناك حوارات في الكواليس مع الاتحاد الافريقي حول تقديم مباراة نهائي دوري الابطال والكونفدرالية وليس التأجيل لأن التأجيل لن يفيدنا، ولكن هذا يعتمد على تأهل الأهلي وبيراميدز للمباراة النهائية".

وفي حال وصول الأهلي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا سيكون النهائي في 17 من الشهر المقبل وهو ما يعارض موعد تواجد لاعبي المنتخب الأوليمبي أثناء المشاركة في أولمبياد "طوكيو".

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، حيث سيفتتح "الفراعنة" المشوار بمواجهة "الماتادور" الإسباني ثم الأرجنتين وأخيرًا ضد أستراليا.

جدير بالذكر أن المباراة الأولى لمصر في الأولمبياد ستكون يوم 22 من الشهر المقبل في تمام التاسعة والنصف صباحًا.