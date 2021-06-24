مجاهد: الموسم القادم يبدأ 21 سبتمبر وينتهي يونيو 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد بداية الموسم المقبل 2021-2022 لينطلق في سبتمبر القادم.

وفي تصريحات تلفزيونية قال أحمد مجاهد :"هدفنا بداية الموسم المقبل يوم 21 سبتمبر القادم، حتى ننهي في شهر يونيو القادم".

وأضاف مجاهد :"الموسم المقبل سيشهد ضغطاً في بدايته، حتى نخوض 16 أو 17 أسبوعاً قبل انطلاق أمم إفريقيا العام القادم".

وتابع مجاهد :"دوري الموسم الحالي سينتهي يوم 26 أغسطس بلا جدال، قد يحدث تقديم في مواعيد بعد المباريات لكن لن تؤجل أي لقاءات".

وأنهى رئيس اللجنة المؤقتة :"خطتنا تتناسب مع الارتباطات المقبلة لمنتخب مصر والتوقفات الدولية، بما فيها كأس العالم 2022 الذي سيقام في نوفمبر".