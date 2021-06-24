بيراميدز يعلن قائمته لرحلة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة اللاعبين المسافرين إلى المغرب ظهر الخميس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في التاسعة من مساء الأحد بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب نصف النهائي.

ويخوض بيراميدز مرانه الأخير في العاشرة والنصف صباح الخميس بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه لمطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي للبعثة على أن تغادر في الثانية ظهر مباشرة نحو كازبلانكا.

وتواجد في القائمة كل من عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا بعد تأكد سلامة الثنائي من الإصابة التي تعرضا لها في مباراة الذهاب أمام الرجاء.

وضمت القائمة 22 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

وفي الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

ويسعى بيراميدز لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من المغرب، حيث أصبح مطالبا بتحقيق الفوز أو العودة بتعادل إيجابي بعدما انتهى لقاء الذهاب بملعب الدفاع الجوي في القاهرة بالتعادل السلبي.