المنتخب الأوليمبي: أملنا ضعيف في صلاح.. ومصطفى محمد يحاول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد زغلول صيام المنسق الإعلامي لمنتخب مصر الأوليمبي أن الأمل بات ضعيفاً في انضمام محمد صلاح نجم وهداف ليفربول إلى فريق المدرب شوقي غريب في أوليمبياد طوكيو.

وأرسل اتحاد الكرة المصري استدعاء إلى ليفربول من أجل ضم محمد صلاح، لكن النادي الإنجليزي لا يرغب في إرسال نجمه الأول حتى لا يغيب عن بداية الاستعداد للموسم الجديد.

وفي تصريحات لقناة الزمالك قال زغلول :"الأمل ضعيف في مشاركة صلاح، لكن حتى الآن لم يتم حسم الأمر".

وعن إمكانية مشاركة مصطفى محمد قال زعلول:"اللاعب يتمنى المشاركة في الأوليمبياد، ويحاول إقناع جالاتا سراي، ووسيلته هي أن تألقه قد يزيد سعره ليستفيد النادي التركي".

وأنهى زغلول صيام بالحديث عن لاعبي الأهلي وبيراميدز قائلاً :"ننتظر حسم موقف الفريقين من المشاركة في نهائيي دوري الأبطال والكونفدرالية ثم التعامل مع الأمر في حينه".