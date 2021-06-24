تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 في اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، اليوم الأربعاء، بنهاية مرحلة المجموعات.

وحسم 16 منتخباً مقعدهم في طريقهم لنهائي (يورو 2020)، بعدما تأهل 12 منتخباً بشكل مباشر عبر الصدارة والوصافة، بجانب 4 منتخبات بقاعدة "أفضل ثوالث".

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ16 يوم السبت المقبل.

السبت 26 يونيو

6.00 مساءً: ويلز – الدنمارك (يوهان كرويف أرينا).

9.00 مساءً: إيطاليا – النمسا (ويمبلي).

الأحد 27 يونيو

6.00 مساءً: هولندا – جمهورية التشيك (بوشكاش أرينا).

9.00 مساءً: بلجيكا – البرتغال (لا كارتوخا).

الإثنين 28 يونيو

6.00 مساءً: كرواتيا – إسبانيا (باركن ستاديون).

9.00 مساءً: فرنسا – سويسرا (أرينا ناسيونالا).

الثلاثاء 29 يونيو

6.00 مساءً: إنجلترا – ألمانيا (ويمبلي).

9.00 مساءً: السويد – أوكرانيا (هامبدن بارك)