بالفيديو.. بنزيما يسجل رقما قياسيا مع فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أنهى كريم بنزيما، مهاجم منتخب فرنسا، صيامه التهديفي الطويل مع الديوك خلال مواجهة البرتغال المقامة مساء الأربعاء في ختام منافسات المجموعة السادسة من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

سجل بنزيما هدف التعادل لفرنسا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ47 بعد دقيقتين فقط من انطلاقة الشوط الثاني للمباراة.

ووقع مهاجم ريال مدريد الإسباني على أول هدف له بقميص منتخب فرنسا منذ 8 أكتوبر 2015 أي بعد غياب دام 5 أعوام و258 يوما.

وأصبح بنزيما أكبر لاعب يسجل أكثر من هدف في مباراة ببطولة كبرى لفرنسا (كأس العالم ويورو) بعمر 33 عاما و186 يوما، ليتخطى زين الدين زيدان (31 عاما و356 يوما) عندما سجل في إنجلترا عام 2004.

وبات كريم ثالث لاعب يسجل ثنائية لفرنسا في كل من بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا بعد تيري هنري وزين الدين زيدان.

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