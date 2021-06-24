رونالدو يكتب التاريخ بعد معادلة علي دائي في عدد الأهداف الدولية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

عادل النجم كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال، الإيراني علي دائي، كأكثر لاعب إحرازا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم.

وأحرز النجم البرتغالي هدفاً ثانياً خلال لقاء بلاده أمام فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 60.

وكان رونالدو سجل هدف البرتغال الأول في الدقيقة 31 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء أيضاً.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 109 مع منتخب بلاده البرتغال، ليعادل رقم الإيراني علي دائي كأكثر لاعب إحرازا للأهداف الدولية مع المنتخبات.