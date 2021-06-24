مشاهدة مباراة البرازيل وكولومبيا في بث مباشر ببطولة كوبا امريكا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمشاهدة قمة مباريات اليوم الخميس بين البرازيل وكولومبيا في بث مباشر، ببطولة كوبا أمريكا 2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية التي تضم بيرو وفنزويلا والاكوادور.

يحتضن استاد نيلتون سانتوس الأولمبي بمدينة ريو دي جانيرو قمة مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية بين المنتشي بتحقيق انتصارين البرازيل والجريح كولومبيا الذي خسر في الجولة الماضية أمام بيرو.

يحين موعد مباراة البرازيل وكولومبيا، فجر اليوم الخميس 24 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 02:00 بتوقيت مصر، 03:00 بتوقيت السعودية، 04:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة البرازيل وكولومبيا في بطولة كوبا أمريا 2021، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 و6، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

ويُدير مباراة البرازيل وكولومبيا في الجولة الرابعة من كوبا أمريكا 2021 الحكم الدولي الأرجنتيني المشهور نيستور بيتانا الذي صُنف كثامن أفضل حكم في كأس العالم 2014.

وأدار نيستور بيتانا 5 مباريات في كأس العالم 2018 من ضمنها المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا.

وتعد مباراة اليوم بين البرازيل وكولومبيا هي الثانية التي يديرها الحكم الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا 2021 بعدما أدار مواجهة كولومبيا أمام الأكوادور وأشهر فيها 4 بطاقات صفراء.

ألتقى البرازيل وكولومبيا لأول مرة على الإطلاق في بطولة كوبا أمريكا 1945 وفاز حينها السيليساو بثلاثية نظيفة.

وفي بطولة كوبا أمريكا 1949 تواجه البرازيل وكولومبيا من جديد وفاز أيضًا راقصو السامبا بخماسية، واستمر تفوقهم على الكافيتيروس في نسخة 1957 بفوزٍ هو الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين (9-0).

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