يورو 2020 | جنون السويد يُعيد طائرة أوكرانيا من كييف!

ودّع أفضل لاعب في العالم روبيرت ليفاندوفسكي بطولة أمم أوروبا 2020، بالخسارة رفقة منتخب بلاده بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام منتخب السويد في آخر مباريات المجموعة الخامسة، لتترشح السويد لملاقاة أوكرانيا في ثمن النهائي.

وتألق ليفا بتسجيل ثنائية في المباراة المثيرة، لكن منتخب بلاده خرج بنقطة وحيدة من الدور الأول بعد التعادل في الجولة الماضية مع إسبانيا، بينما حصلت السويد على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، مع تقديم هدية العمر إلى منتخب أوكرانيا الذي حضر طائرة العودة إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعدما مُني بهزيمة فادحة أمام هولندا في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

لكن بفوز السويد على بولندا، عاد منتخب أوكرانيا إلى أجواء يورو 2020 من جديد، بفضل احتلاله للمركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

ويدين منتخب أوكرانيا بالفضل إلى اللاعب فيكتور كلايسون الذي سجل هدف فوز السويد على بولندا في الدقيقة 93 من اللقاء الذي كاد ينتهي بالتعادل الإيجابي 2/2.

ويساوي وزن هذا الهدف ذهبًا بالنسبة للمنتخب السويدي، فقد جنبه مواجهة صعبة أمام وصيف كأس العالم 2018، المنتخب الكرواتي، والذي سيواجه منتخب اسبانيا صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وفاز الإسبان بنتيجة ثقيلة على منتخب سلوفاكيا، قوامها خمسة أهداف نظيفة، ولكنها لم تكفهم للصدارة، التي ذهبت لأحفاد الفايكينج برصيد سبع نقاط، لينتقلوا لمواجهة أوكرانيا في دور ال16.

تأهل أوكرانيا

الطريف في حسابات تلك المجموعة الخامسة، هو فرحة منتخب أوكرانيا، الذي عاد للحياة بهدف السويد المتأخر ضد بولندا، لكنه قد يجد نفسه خارج البطولة من جديد على يد السويد بالذات.

وتأهل رجال أندري تشيفيتشنكو بشكل رسمي إلى الدور الإقصائي، بعدما احتلوا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد ثلاثة نقاط، ولكن في حسابات فارق الأهداف لديهم -1 أفضل من الثنائي فنلندا وسلوفاكيا.

وبغض النظر عن نتائج المجموعة السادسة، ضمنت بلاد مفاعل “تشيرنوبل” التأهل إلى الدور الموالي كأفضل أربعة ثوالث في دور المجموعات، بعدما تركت سلوفاكيا نفسها تستقبل خمسة أهداف “مؤذية” جعلت فارق الأهداف في رصيدهم -2.

تعرف على جدول مواعيد مباريات دور ال16 من يورو 2020 المنتخبات والتواريخ.