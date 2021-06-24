شاهد فيديو اهداف مباراة فرنسا والبرتغال في يورو 2020..رونالدو 2-2 بنزيمة

شاهد فيديو اهداف مباراة فرنسا والبرتغال في قمة مباريات اليوم 23 يونيو ببطولة يورو 2020، التي استضافها ملعب بوشكاش آرينا بعاصمة المجر بودابيست في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة.

اكتفى المنتخب الفرنسي – بطل العالم 2018 – بالتعادل الايجابي 2/2 أمام نظيره البرتغالي، في معركة رد الاعتبار من خسارة الديوك لنهائي يورو 2016 في باريس أمام رفاق كريستيانو رونالدو.

انتهى الشوط الأول من مباراة فرنسا والبرتغال بالتعادل الإيجابي 1/1 حيث تقدمت البرتغال بركلة جزاء عن طريق كريستيانو رونالدو، ورد كريم بنزيمة من ركلة جزاء بهدف التعادل.

ومع بداية الشوط الثاني تكرر الشيء نفسه، لكن بتسجيل بنزيمة لهدف تقدم فرنسا 1/2 من لعب مفتوح بعد تمريرة من بوجبا، إلا أن زميله السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، نجح في تعديل النتيحة 2/2 من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة يترشح كل من فرنسا والبرتغال معًا إلى دور الـ 16 من يورو 2020، لتصطدم فرنسا بثالث المجموعة الأولى، المنتخب السويسري، في المرحلة القادمة.

بينما تأهل المنتخب البرتغالي كثالث المجموعة السادسة بسبب تمكن ألمانيا من التعادل 2/2 مع المجر على ملعب آليانز آرينا في نفس التوقيت، لتخطف المركز الثاني بفارق الاهداف عن البرتغال التي سيتحتم عليها الآن مواجهة بلجيكا متصدرة المجموعة الثانية.

وسيعيش عشاق كرة القدم الأوروبية نهائي مُبكر للبطولة بين انجلترا والمانيا، والمقرر لها في آخر أيام دور ال16، الموافق 29 يونيو 2021 على ملعب ويمبلي في لندن.

شاهد فيديو اهداف مباراة فرنسا والبرتغال

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