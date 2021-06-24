نتيجة مباراة فرنسا والبرتغال في يورو 2020..بنزيمة يرد على رونالدو في المعركة المجنونة

تعرف على نتيجة مباراة فرنسا والبرتغال في قمة مباريات اليوم الاربعاء 23 يونيو ببطولة يورو 2020، التي استضافها ملعب بوشكاش آرينا بعاصمة المجر بودابيست في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة.

اكتفى المنتخب الفرنسي – بطل العالم 2018 – بالتعادل الايجابي 2/2 أمام نظيره البرتغالي، في معركة رد الاعتبار من خسارة الديوك لنهائي يورو 2016 في باريس أمام رفاق كريستيانو رونالدو.

انتهى الشوط الأول من مباراة فرنسا والبرتغال بالتعادل الإيجابي 1/1 حيث تقدمت البرتغال بركلة جزاء عن طريق كريستيانو رونالدو، ورد كريم بنزيمة من ركلة جزاء بهدف التعادل.

ومع بداية الشوط الثاني تكرر الشيء نفسه، لكن بتسجيل بنزيمة لهدف تقدم فرنسا 1/2 من لعب مفتوح بعد تمريرة من بوجبا، إلا أن زميله السابق في ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، نجح في تعديل النتيحة 2/2 من علامة الجزاء.

حوار بنزيمة ورونالدو

حوار بنزيمة ورونالدو هو العنوان الأبرز لمواجهة فرنسا والبرتغال اليوم، فبخلاف تسجيلهما لأهداف اللقاء، حرصا على تبادل أطراف الحديث قبل المباراة وبين الشوطين وبعد صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي الذي يرضي جميع كبار المجموعة.

بدأت المعركة الانتقامية بين بطل العالم وبطل اوروبا سريعة وساخنة، وحملت الدقيقة 29 نبأ غير سار لمدرب فرنسا ديديه ديشان عندما أشار الحكم الدولي الاسباني ماتيو لاهوز إلى علامة الجزاء بسبب تدخل صارم من الحارس هوجو لوريس على لاعب وسط البرتغال دانيلو بيريرا.

الاعادة التلفزية أظهرت هوجو لوريس يضرب دانيلو بقبضة اليد في الوجه، وكأنه في نزال وزن خفيف في أحد حلبات الملاكمة، لتشهر في وجهه البطاقة الصفراء، ومن حسن حظه أنها لم تحمر وسط كثرة اعتراضاته على حكم مباريات الكلاسيكو الشهير.

وكالعادة انبرى رونالدو لركلة الجزاء ونفذها بكل إتقان ليعلن تقدم البرتغاليين بالهدف الأول في الدقيقة 31، وسط حيرة نجوم فرنسا الذين لم يهددوا مرمى روي باترسيو في ظل اليقظة الدفاعية لرفاق بيبي.

لكن الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، شهدت الهفوة الدفاعية الوحيدة من البرتغال بسبب المشاكس كيليان مبابي الذي تعرض للجذب من نيلسون سيميدو، ليحصل بنزيمة على فرصة الاحتفال لأول مرة بقميص الديوك منذ استبعاده قبل 5 سنوات بسبب مشكلته الشهيرة مع ماتيو فالبوينا.

وعلى طريقة رونالدو، نفذ بنزيمة ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع، ليعدل النتيجة، ويحتفل مع زملائه بأول أهدافه في البطولة، بعدما ألغي له هدفًا في الافتتاح أمام ألمانيا بداعي التسلل.

الحظ يُعاند بوجبا

في الحصة الثانية، لم يستغرق المنتخب الفرنسي أكثر من دقيقتين للاحتفال بثاني الأهداف حين استغل كريم بنزيمة تمريرة أرضية ماكرة جاءته من بول بوجبا في الدقيقة 47 ليودعها بباطن القدم على أقصى يمين الحارس باتريسيو، قبل أن ترتطم في العارضة وتعانق الشباك على طريقة البلياردو.

لكن الفرحة لم تدم طويلاً بسبب تغيير المراكز الذي طرأ على خط الدفاع الفرنسي قبل وأثناء اللقاء، فلم يستمر الظهير الأيسر لوكاس دين بعد نزوله بدلاً من لوكاس هيرنانديز لأكثر من 10 دقائق ليترك مكانه لآدريان رابيو.

التغيير الدفاعي، أحدث رجة في صفوف المنتخب الفرنسي، ليسقط كوندي في هفوة ساذجة أثناء محاولته لمنع كرة عرضية أرسلها رونالدو من الجهة اليسرى داخل المنطقة.

لمس كوندي للكرة باليد اليمنى كان متعمدًا أمام الحكم لاهوز الذي لم يتوانى عن احتساب ركلة جزاء ثالثة في هذه المباراة، لينفذها رونالدو بنجاح في الدقيقة 60، ويرفع رصيده ل5 أهداف في صدارة جدول ترتيب هدافي يورو 2020، ويواصل تعزيز تصدره للائحة الهدافين التاريخيين لبطولات أمم أوروبا برصيد 15 هدفًا بفارق 4 أهداف عن ميشيل بلاتيني الموقوف عن أي نشاط رياضي منذ خمس سنوات بقرار من الفيفا.

بعد التعادل الإيجابي 2/2، هدأ رونالدو وكذلك بنزيمة، أما بول بوجبا فلا، فقد أراد ترك بصمة أخرى لا تُنسى، لكن المقص الأيسر مع براعة الحارس روي باتريسيو حرماه من تسجيل واحد من أجمل أهداف البطولة في الدقيقة 69.

وخلال الدقائق الأخيرة، طالب البديل كينجسلي كومان باحتساب ركلة جزاء لصالح فرنسا، رفضها الحكم بعد مراجعة تقنية الفار في الدقيقة 94، لينتهي اللقاء على هذه النتيجة العادلة والمرضية لجميع الأطراف.

بهذه النتيجة يترشح كل من فرنسا والبرتغال معًا إلى دور الـ 16 من يورو 2020، لتصطدم فرنسا بثالث المجموعة الأولى، المنتخب السويسري، في المرحلة القادمة.

بينما تأهل المنتخب البرتغالي كثالث المجموعة السادسة بسبب تمكن ألمانيا من التعادل 2/2 مع المجر على ملعب آليانز آرينا في نفس التوقيت، لتخطف المركز الثاني بفارق الاهداف عن البرتغال التي سيتحتم عليها الآن مواجهة بلجيكا متصدرة المجموعة الثانية.

وسيعيش عشاق كرة القدم الأوروبية نهائي مُبكر للبطولة بين انجلترا والمانيا، والمقرر لها في آخر أيام دور ال16، الموافق 29 يونيو 2021 على ملعب ويمبلي في لندن.