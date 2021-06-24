جدول مواعيد مباريات دور ال16 من يورو 2020..نهائي مُبكر بين المانيا وانجلترا!

يفتتح منتخب ويلز، وصيف المجموعة الأولى في يورو 2020، مباريات دور ال16 من البطولة يوم 26 يونيو 2021، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، على ملعب يوهان كرويف بمدينة أمستردام الهولندية.

وفي نفس اليوم الافتتاحي للدور ثمن النهائي من يورو 2020، يلتقي بطل المجموعة الأولى في يورو 2020، المنتخب الايطالي بصاحب وصافة المجموعة الثالثة، منتخب النمسا، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وسيعيش عشاق كرة القدم الأوروبية نهائي مُبكر للبطولة بين انجلترا والمانيا، والمقرر لها في آخر أيام دور ال16، الموافق 29 يونيو 2021 على ملعب ويمبلي في لندن.

وكانت مباريات دور مجموعات اليورو قد انتهت مساء اليوم الاربعاء 24 يونيو 2021، عندما تعادلت البرتغال مع فرنسا 2/2، وتعادلت ألمانيا مع المجر بنفس النتيجة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة.

وبفضل التعادل مع فرنسا، كرر المنتخب البرتغالي ترشحه إلى دور ال16 كأفضل ثالث كما فعل في يورو 2016 عندما تُوج بلقب البطولة أمام فرنسا في النهائي.

ونجا المنتخب الألماني من مفاجأة مدوية بتحقيقه للتعادل 2/2 مع المجر، حيث تأخر في بداية الشوط الأول بهدف، وعاد ليتأخر بنتيجة 2/1 على ملعب آليانز آرينا خلال الشوط الثاني، لكن لاعب وسط بايرن ميونخ جوريتسكا أنقذ الموقف.

وكان المنتخب الإيطالي أول المتأهلين إلى دور ال16 من يورو 2020 بجمعه لـ 9 نقاط من ثلاث انتصارات في المجموعة الأولى أمام تركيا وسويسرا وويلز.

مواعيد مباريات دور ال16 من يورو 2020

ايطاليا والنمسا يوم 26 يونيو 2021.

ويلز والدنمارك يوم 26 يونيو 2021.

بلجيكا والبرتغال يوم 27 يونيو 2021.

هولندا والتشيك يوم 27 يونيو 2021.

فرنسا وسويسرا يوم 28 يونيو 2021.

كرواتيا واسبانيا يوم 28 يونيو 2021.

السويد وأوكرانيا يوم 29 يونيو 2021.

إنجلترا وألمانيا يوم 29 يونيو 2021.