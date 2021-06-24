تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 من يورو 2020

انتهت مساء اليوم الاربعاء 24 يونيو 2021 مرحلة دور مجموعات يورو 2020 عندما تعادلت البرتغال مع فرنسا 2/2، وتعادلت ألمانيا مع المجر بنفس النتيجة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة.

وبفضل التعادل مع فرنسا، كرر المنتخب البرتغالي ترشحه إلى دور ال16 كأفضل ثالث كما فعل في يورو 2016 عندما تُوج بلقب البطولة أمام فرنسا في النهائي.

ونجا المنتخب الألماني من مفاجأة مدوية بتحقيقه للتعادل 2/2 مع المجر، حيث تأخر في بداية الشوط الأول بهدف، وعاد ليتأخر بنتيجة 2/1 على ملعب آليانز آرينا خلال الشوط الثاني، لكن لاعب وسط بايرن ميونخ جوريتسكا أنقذ الموقف.

وكان المنتخب الإيطالي أول المتأهلين إلى دور ال16 من يورو 2020 بجمعه لـ 9 نقاط من ثلاث انتصارات في المجموعة الأولى أمام تركيا وسويسرا وويلز.

المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 من يورو 2020

المجموعة الأولى: ايطاليا 9 نقاط – ويلز 4 نقاط – سويسرا 4 نقاط (أفضل ثالث)

المجموعة الثانية: بلجيكا 9 نقاط – الدنمارك 3 نقاط

المجموعة الثالثة: هولندا 9 نقاط – النمسا 6 نقاط – أوكرانيا 3 نقاط (أفضل ثالث)

المجموعة الرابعة: انجلترا 7 نقاط – كرواتيا 4 نقاط – التشيك 4 نقاط (أفضل ثالث)

المجموعة الخامسة: السويد 7 نقاط – اسبانيا 5 نقاط

المجموعة السادسة: فرنسا 5 نقاط – ألمانيا 4 نقاط – البرتغال 4 نقاط (أفضل ثالث).

مواعيد مباريات دور ال16 من يورو 2020

ايطاليا والنمسا يوم 26 يونيو 2021.

بلجيكا والبرتغال يوم 27 يونيو 2021.

ويلز والدنمارك يوم 26 يونيو 2021.

هولندا والتشيك يوم 27 يونيو 2021.

فرنسا وسويسرا يوم 28 يونيو 2021.

كرواتيا واسبانيا يوم 28 يونيو 2021.

السويد وأوكرانيا يوم 29 يونيو 2021.

إنجلترا وألمانيا يوم 29 يونيو 2021.