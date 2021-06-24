شاهد فيديو اهداف مباراة المانيا والمجر ببطولة يورو 2020..جوريتسكا يُنقذ الألمان

شاهد فيديو اهداف مباراة المانيا والمجر ببطولة يورو 2020 في قمة مباريات اليوم الاربعاء 23 يونيو 2021 والتي استضافها ملعب آليانز آرينا في ختام مباريات دور مجموعات يورو 2020.

أنقذ البديل ليون جوريتسكا منتخب المانيا من الفخ المجري بعدما سجل هدفا متأخرا ليمنح ألمانيا التعادل 2-2 في مواجهة مثيرة ويضرب الألمان موعدا مع إنجلترا باستاد ويمبلي يوم 29 يونيو الجاري.

كما أنهى المنتخب الفرنسي (بطل العالم)، الذي ضمن تأهله لدور الـ16 قبل خوض المباراة، مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا ألمانيا والبرتغال، صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين رافقاه للأدوار الإقصائية، فيما تذيلت المجر الترتيب بنقطتين، وتخرج من المسابقة رسميا.

تقدم المنتخب المجري فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 11 بعدما تلقي مرمي نوير الهدف الاول من سولوي الذي قفز على كرة عرضية ليسكنها برأسه على أقصى يسار حارس بايرن ميونخ.

انتهي الشوط الاول بتقدم المنتخب المجري بهدف دون مقابل، وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة انتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين البرتغال وفرنسا بهدف مقابل هدف.

خلال الشوط الثاني استطاع المنتخب الالماني ان يتدارك هدف التعادل فى الدقيقة 66 عبر اللاعب هافيرتز من متابعة لكرة عالية أمام المرمي الخالي ليرتقي ويسكنها الشباك.

وبعد مرور دقيقتين فقط على هدف تعادل المانيا عاد المنتخب المجري وسجل الهدف الثاني عن طريق رأسية آندرياس شافير.

وفي الدقيقة 84 عاد منتخب المانيا وتعادل للمرة الثانية عن طريق البديل ليون جوريتسكا من قذيفة متقنة وضع من خلالها الكرة على يسار حارس مرمى المجر داخل الشباك.

وكان أمام منتخب المجر فرصة بلوغ ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2020 إذا ما استطاع تحقيق الفوز في عقر دار ألمانيا، بينما احتاج المنتخب الألماني إما التعادل أو الفوز لبلوغ المرحلة التالية دون النظر لما ستحمله نتيجة المباراة الأخرى بين البرتغال وفرنسا لحساب نفس المجموعة.

شاهد فيديو اهداف مباراة المانيا والمجر ببطولة يورو 2020