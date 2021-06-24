نتيجة مباراة المانيا والمجر في يورو 2020..جوريتسكا يقصي الفريق الشجاع!

تعرف على نتيجة مباراة المانيا والمجر في بطولة يورو 2020 في قمة مباريات اليوم الاربعاء 23 يونيو 2021 والتي استضافها ملعب آليانز آرينا في ختام مباريات دور مجموعات يورو 2020.

نجا المنتخب الألماني من الفخ المجري وتجنب الخروج المبكر من الدور الأول لبطولة يورو 2020 بتعادله المثير بنتيجة 2-2 مع ضيفه ويدين الالمان بالفضل للبديل ليون جوريتسكا الذي سجل هدف التعادل فى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

كما أنهى المنتخب الفرنسي (بطل العالم)، الذي ضمن تأهله لدور الـ16 قبل خوض المباراة، مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا ألمانيا والبرتغال، صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين رافقاه للأدوار الإقصائية، فيما تذيلت المجر الترتيب بنقطتين، وتخرج من المسابقة رسميا.

تقدم المنتخب المجري فى نتيجة المباراة عند الدقيقة 11 بعدما تلقي مرمي نوير الهدف الاول من سولوي الذي قفز على كرة عرضية ليسكنها برأسه على أقصى يسار حارس بايرن ميونخ.

انتهي الشوط الاول بتقدم المنتخب المجري بهدف دون مقابل، وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة انتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين البرتغال وفرنسا بهدف مقابل هدف.

خلال الشوط الثاني استطاع المنتخب الالماني ان يتدارك هدف التعادل فى الدقيقة 66 عبر اللاعب هافيرتز من متابعة لكرة عالية أمام المرمي الخالي ليرتقي ويسكنها الشباك.

وبعد مرور دقيقتين فقط على هدف تعادل المانيا عاد المنتخب المجري وسجل الهدف الثاني عن طريق رأسية آندرياس شافير.

وفي الدقيقة 84 عاد منتخب المانيا وتعادل للمرة الثانية عن طريق البديل ليون جوريتسكا من قذيفة متقنة وضع من خلالها الكرة على يسار حارس مرمى المجر داخل الشباك.

بدأت مباراة ألمانيا والمجر بهجوم متوقع من جانب منتخب ألمانيا (الماكينات) الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة، عبر جوشوا كيميش، الذي سدد من داخل المنطقة لكن بيتر جولاكسي، حارس مرمى المجر، أمسك الكرة بثبات.

وأرسل توني كروس كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة، قابلها أنطونيو روديجر بضربة رأس ضعيفة مرت بعيدة عن المرمى.

وعلى عكس سير اللعب، تقدم المنتخب المجري بهدف مباغت في الدقيقة 11 عن طريق آدم شالاي.

وتابع شالاي كرة عرضية من جهة اليمين قابلها بضربة رأس رائعة من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة على يسار مانويل نوير، حارس مرمى ألمانيا، داخل الشباك.

شددت ألمانيا من هجماتها بغية تسجيل هدف التعادل سريعا، وكادت أن تحقق ما تريد في الدقيقة 22، عندما نفذ كيميش ركلة ركنية من جهة اليمين، قابلها ماتس هوميلس بضربة رأس، لكن الكرة ارتدت من القائم الأيمن.

حاصر المنتخب الألماني نظيره المجري في منطقة جزائه، ومرر كيميش كرة عرضية من جهة اليمين في الدقيقة 25 لم تجد من يتابعها، في الوقت الذي حاول خلاله المنتخب المجري استخدام سلاح الهجمات المرتدة واستغلال المساحات الخالية في الدفاع الألماني.

وأضاع أندراس شافير أن يضيف الهدف الثاني للمجر في الدقيقة 38، عندما سدد من خارج المنطقة، غير أن الكرة علت العارضة بقليل، فيما واجه المنتخب الألماني صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات المجر المتمركزة بشكل جيد للغاية، لينتهي الشوط الأول بتقدم المجر 1 / صفر على ألمانيا.

جوريتسكا يقصي الفريق الشجاع

بدأ الشوط الثاني بهجوم مشدد من ألمانيا، حيث سدد سيرج نابري في الدقيقة 47، لكن الكرة ارتدت من دفاع المجر.

وحصل منتخب المجر على ركلة حرة جهة اليسار في الدقيقة 59، ليرسل لازلو كلينهايزلر كرة عرضية قوية أبعدها نوير عن مناطق الخطورة، لكن المنتخب الألماني واصل هجماته، ليترجم سيطرته على اللقاء بهدف حمل توقيع كاي هافيرتز في الدقيقة 66.

ومن ركلة حرة في منتصف ملعب المجر نفذها كروس عن طريق كرة مسقطة إلى داخل منطقة الجزاء أخطأ حارس المجر في إبعادها فوصلت إلى هوميلس الذي هيأ الكرة بشكل رائع لهافيرتز، الذي كان متواجدا بمفرده أمام الشباك، ولم يجد صعوبة في إيداع الكرة في الشباك الخالية.

سرعان ما عاودت المجر تقدمها في الدقيقة 69 عن طريق شافير، فمن تمريرة رأسية رائعة من شالاي إلى شافير المنطلق داخل منطقة الجزاء، قابل الكرة بضربة رأس رائعة مع خروج نوير لتسكن الشباك.

رغم الإحباط الذي سيطر على لاعبي ألمانيا عقب الهدف الثاني للمجر، عاد منتخب (الماكينات) لفرض سيطرته على الأمور مجددا.

وحملت الدقيقة 84 البشرى للمنتخب الألماني، الذي أحرز هدف التعادل عبر ليون جوريتسكا، من قذيفة متقنة وضع من خلالها الكرة على يسار حارس مرمى المجر داخل الشباك.

حاولت ألمانيا استغلال حالة خيبة الأمل التي عانى منها المنتخب المجري، وكادت أن تضيف هدفا ثالثا ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بتعادل بطعم الفوز للألمان.

وكان أمام منتخب المجر فرصة بلوغ ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2020 إذا ما استطاع تحقيق الفوز في عقر دار ألمانيا، بينما احتاج المنتخب الألماني إما التعادل أو الفوز لبلوغ المرحلة التالية دون النظر لما ستحمله نتيجة المباراة الأخرى بين البرتغال وفرنسا لحساب نفس المجموعة.