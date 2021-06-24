موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2021.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة البرازيل وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة مع المعلق ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية التي تضم بيرو وفنزويلا والاكوادور.

يحتضن استاد نيلتون سانتوس الأولمبي بمدينة ريو دي جانيرو قمة مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الثانية بين المنتشي بتحقيق انتصارين البرازيل والجريح كولومبيا الذي خسر في الجولة الماضية أمام بيرو.

ويحين موعد مباراة البرازيل وكولومبيا، فجر يوم الخميس 24 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 02:00 بتوقيت مصر، 03:00 بتوقيت السعودية، 04:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة البرازيل وكولومبيا في بطولة كوبا أمريا 2021، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 و6، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

حكم مباراة البرازيل وكولومبيا

يُدير مباراة البرازيل وكولومبيا في الجولة الرابعة من كوبا أمريكا 2021 الحكم الدولي الأرجنتيني المشهور نيستور بيتانا الذي صُنف كثامن أفضل حكم في كأس العالم 2014.

وأدار نيستور بيتانا 5 مباريات في كأس العالم 2018 من ضمنها المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا.

وتعد مباراة اليوم بين البرازيل وكولومبيا هي الثانية التي يديرها الحكم الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا 2021 بعدما أدار مواجهة كولومبيا أمام الأكوادور وأشهر فيها 4 بطاقات صفراء.

وبشكلٍ عام أدار بيتانا 4 مباريات فقط في بطولة الكوبا من ضمن 19 مباراة على المستوى الدولي.

تاريخ مواجهات البرازيل وكولومبيا في كوبا أمريكا

ألتقى البرازيل وكولومبيا لأول مرة على الإطلاق في بطولة كوبا أمريكا 1945 وفاز حينها السيليساو بثلاثية نظيفة.

وفي بطولة كوبا أمريكا 1949 تواجه البرازيل وكولومبيا من جديد وفاز أيضًا راقصو السامبا بخماسية، واستمر تفوقهم على الكافيتيروس في نسخة 1957 بفوزٍ هو الأكبر في تاريخ مواجهات المنتخبين (9-0).

وتعادلت كولومبيا أمام البرازيل بنتيجة (0-0) في كوبا أمريكا 1989 قبل أن تسجل انتصارها الأول على السيليساو في البطولة بنسخة 1991 وذلك بنتيجة (2-0).

وفي نفس النسخة (1991) تواجه المنتخبين مرة أخرى في الدور النهائي من دور المجموعات وفازت البرازيل بهدفين نظيفين.

واستمر تفوق البرازيل على كولومبيا في نسختي 1995 و1997 من كوبا أمريكا حيث فازت في الأولى بنتيجة (3-0)، وفي الثانية (2-0).

وعادت كولومبيا لتنهي سلسلة الهزائم المتتالية أمام البرازيل في الكوبا بتحقيق الفوز في نسخة 2015 بهدفٍ دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات، ولم يلتق المنتخبين في نسخة 2016 و2019.