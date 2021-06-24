مشاهدة مباراة المانيا والمجر في بث مباشر يلا شوت ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم بين المانيا والمجر على ملعب آليانز آرينا في ختام مباريات دور مجموعات يورو 2020.

تنطلق مباراة المانيا والمجر في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت سلطنة عمان.

واستضاف ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابيست المباراتين السابقتين لمنتخب المجر، بينما يلعب منتخب المانيا للمرة الثالثة على التوالي تحت أنظار أنصاره في مدينة ميونخ.

وتنقل قناة بي إن سبورتس القطرية 2، باقة MAX، مباراة المانيا ضد المجر، بصوت المعلق الرياضي القطري يوسف سيف، كما ستبث مباشرة على قناة ANT1 اليونانية، وقناة RTE two، وقناة سكاي سبورت أونو إيطاليا، وقناة سكاي سبورت إيطاليا، وقناة بين سبورت الفرنسية 2.

وأمام منتخب المجر فرصة بلوغ ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2020 إذا ما استطاع تحقيق الفوز في عقر دار ألمانيا، بينما يحتاج المنتخب الألماني إما التعادل أو الفوز لبلوغ المرحلة التالية دون النظر لما ستحمله نتيجة المباراة الأخرى بين البرتغال وفرنسا لحساب نفس المجموعة.

ولعبت العديد من المباريات التاريخية بين منتخب المانيا ومنتخب المجر منذ أبريل 1904، ووصلت عدد انتصارات المانيا إلى 13 مرة فقط مقابل 11 فوز للمنتخب المجر، وانتهت 11 مباراة بالتعادل، الأمر الذي يُبرز للجميع حجم التنافس التاريخي بين البلدين.

وانتهت أول مباراة بين المانيا والمجر بالتعادل الإيجابي 3/3 في لقاء ودي أقيم يوم الرابع من أبريل عام 1909، وفي المباراة الودية التالية خسرت ألمانيا برباعية لهدف عام 1911، وفي اللقاء الودي الثالث تعادلا بنتيجة 4/4 خلال شهر أبريل 1912.

وفي إحدى مباريات دورة الألعاب الأولمبية في ستوكهولم، عام 1912، انتصرت المجر بثلاثية لهدف على ألمانيا، وسجل آنذاك إيمري شلوسير ثلاثة أهداف، هاتريك.

وجاء أول فوز في تاريخ المانيا على المجر في أكتوبر 1924 بهدف دون رد في لقاء ودي بعد 4 مباريات ودية ولقاء رسمي في الأولمبياد، وسجل هذا الهدف التاريخي اللاعب أدولف ياجير الذي توفى في نوفمبر 1944.

وكان أشهر لقاء جمع المانيا والمجر في دور مجموعات كأس العالم 1954، عندما فازت المجر بنتيجة تاريخية قوامها 8 أهداف مقابل 3، وفي نفس البطولة تقابلا بالمباراة النهائية، وتقدمت المجر 2/صفر لكنها استقبلت 3 أهداف فيما بعد ليخسر سحرة المجر لقب كأس العالم بشكل غريب!

ويغيب عن صفوف منتخب المانيا في مباراة اليوم هوفمان وكلوستيرمان بداعي الإصابة، بينما يدخل مدرب منتخب المجر، الإيطالي ماركو روسي بتشكيلة كاملة.

المانيا 2-2 المجر

ملعب آليانز آرينا (مدينة ميونخ – المانيا)

دور مجموعات يورو 2020 (الجولة 3 – المجموعة السادسة)

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أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم بين المانيا والمجر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات يورو 2020.

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أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة من هذه المباراة، محمود ماهر، من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

تشكيلة المانيا الاساسية اليوم

مانويل نوير – أنطونيو روديجير – ماتس هوملز – جينتر – جوسينس – توني كروس – إيلكاي جوندوجان – جوشوا كيميش – ليروا ساني – كاي هافيرتز – سيرج جنابري.

تشكيلة المجر الاساسية اليوم

جولاتشي – فيولا – سزاليا – أوربان – بوتكا – نيجو – كلينهيسلير – آدم ناجي – آندرياس شافير – رولاند سالاي – آدام سولوي.

ملخص واهداف مباراة المانيا والمجر

الدقيقة 1 | حماس كبير في مستهل المشوار من جمهور المجر الحاضر في المدرجات خلف حارس مرمى المانيا نوير.

الدقيقة 6 | انكماش مبكر من لاعبي المجر في الخطوط الخلفية انتظارًا لفرصة عمل هجمة مرتدة.

الدقيقة 11 | جووووووووووووووووول!! صدمة للالمان في الدقائق الأولى، مرمى نوير تتلقى الهدف الاول من سولوي الذي قفز على كرة عرضية ليسكنها برأسه على أقصى يسار حارس بايرن ميونخ.

الدقيقة 29 | بطاقة صفراء للاعب المجر بوتكا

الدقيقة 30 | بطاقة صفراء للاعب منتخب المانيا جوندوجان

الدقيقة 45 | صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم المنتخب المجري بهدف دون مقابل، وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة انتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين البرتغال وفرنسا بهدف مقابل هدف.

الدقيقة 45 | صافرة بداية الشوط الثاني بدون أي تغييرات في صفوف المنتخبين

الدقيقة 58 | تبديل أول في صفوف المنتخب الالماني – خروج جوندوجان ونزول اللاعب ليون جوريتسكا

الدقيقة 61 | بطاقة صفراء ثانية فى صفوف المانيا من نصيب اللاعب ليروي ساني

الدقيقة 64 | بطاقة صفر للاعب المجر سولوي

الدقيقة 66 | بطاقة صفراء لمدافع المجر فيولا

الدقيقة 66 | هافيرتز يسجل هدف التعادل للمنتخب الالماني من متابعة لكرة عالية أمام المرمي الخالي ليرتقي ويسكنها الشباك

الدقيقة 67 | تغيير فى صفوف المانيا – خروج هافيرتز ونزول تيمو فيرنر

الدقيقة 68 | تغيير آخر فى صفوف المانيا – خروج جنابري ونزول توماس مولر

الدقيقة 68 | جوووووووووول المنتخب المجري يشعل المباراة ويسجل الهدف الثاني عبر رأسية آندرياس شافير

الدقيقة 74 | تغيير فى صفوف المجر – خروج رونالد سالاي ونزول سزابولكس شون

الدقيقة 84 | المنتخب الالماني يتعادل عن طريق البديل ليون جوريتسكا

الدقيقة 90 | صافرة نهاية المباراة بالتعادل الايجابي 2-2

بهذه النتيجة تأهل المنتخب الألماني بعدما أحتل المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وسوف نكون على موعد لمواجهة نارية بين المانيا وانجلترا فى دور ثمن النهائي.

كما أنهى المنتخب الفرنسي (بطل العالم)، الذي ضمن تأهله لدور الـ16 قبل خوض المباراة، مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا ألمانيا والبرتغال، صاحبا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين رافقاه للأدوار الإقصائية، فيما تذيلت المجر الترتيب بنقطتين، وتخرج من المسابقة رسميا.

لا تنسوا متابعة مباراة البرازيل وكولومبيا فى بطولة كوبا أمريكا 2020 صباح يوم الخميس خيث ينطلق اللقاء فى تمام الساعة 2:00 صباحا بتوقيت مصر، 00:00 بتوقيت جرينتش، 3:00 بتوقيت السعودية وسوف يقوم موقع الخليج 365 بتغطية أحداث اللقاء..