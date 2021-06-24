شاهد مباراة البرتغال وفرنسا في بث مباشر يلا شوت صور لحظة بلحظة

شاهد مباراة البرتغال وفرنسا في بث مباشر صور لحظة بلحظة بالجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة السادسة التي تضم المانيا والمجر في بطولة يورو 2020 ضمن مباريات اليوم الاربعاء 23-6-2021.

يستضيف ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست في المجر قمة مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بين فرنسا والبرتغال في مواجهة مكررة لنهائي يورو 2016.

وسيكون هذا أول لقاء في نهائيات كأس الأمم الأوروبية بين بطل العالم الحالي منتخب فرنسا وبطل أوروبا منتخب البرتغال منذ يورو 1992 حينما ألتقى في دور المجموعات بطل أوروبا نسخة 1988 منتخب هولندا مع بطل العالم 1980 منتخب المانيا وانتصر الطواحين حينها بنتيجة (3-1).

ولم يشهد أي من آخر ست مباريات بين فرنسا والبرتغال أكثر من هامش هدف واحد كما أن الديكة لم يسجلوا أو يستقبلوا أي هدف في الشوط الأول في آخر أربع مواجهات ضد سيليساو أوروبا.

وسيسعى منتخب البرتغال إلى تجنب الخسارة الثانية اليوم بعد أن خسر أمام المانيا في الجولة الماضية وذلك من أجل تجاوز دور المجموعات وتفادي مصير منتخب اليونان الذي يعتبر أول بطل أوروبي يُقصى من دور المجموعات (في 2008).

ولم يُهزم المنتخب البرتغالي في مباريات الجولة الثالثة في آخر خمس مباريات في أي بطولة كبرى تعادل 3 مرات وانتصر مرتين عكس المنتخب الفرنسي الذي لم يحقق الانتصار في 6 مباريات بنفس الجولة تعادل 3 مرات وتلقى 3 هزائم.

ويدخل منتخب فرنسا مباراة البرتغال دون ضغوطات حيث ضمن تأهله إلى دور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020 برصيد 4 نقاط ورغم ذلك سيستهدف خطف الثلاث نقاط لحسم صدارة ترتيب المجموعة النارية لصالحه.

وينقل بث مباشر مباراة فرنسا والبرتغال في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

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فرنسا – البرتغال

ملعب بوشكاش آرينا (المجر – بودابيست)

دور مجموعات يورو 2020 (الجولة 3 – المجموعة السادسة)

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أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم بين فرنسا والبرتغال في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات يورو 2020.

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أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة من هذه المباراة، محمود ماهر، من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

تشكيلة فرنسا الاساسية اليوم

هوجو لوريس – رافاييل فاران – كيمبيمبي – لوكاس هيرنانديز – جوليس كوندي – بول بوجبا – نجولو كانتي – كورينتين توليسو – أنطوان جريزمان – كيليان مبابي – كريم بنزيمة.

تشكيلة البرتغال الاساسية اليوم

روي باتريسيو – رافائيل جيريرو – بيبي كليبر – روبن دياز – نيلسون سيميدو – ريناتو سانشيز – دانيلو بيريرا – جواو موتينيو – ديوجو جوتا – بيرناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو.