نتيجة مباراة لبنان وجيبوتي في كأس العرب 2021.. الأرز ينضم للمجموعة النارية

تعرف على نتيجة مباراة لبنان وجيبوتي في الدور التمهيدي ببطولة كأس العرب 2021 ضمن مباريات اليوم الاربعاء 23-6-2021.

حسم منتخب لبنان تأهله إلى دور المجموعات بكأس العرب 2021 بفوزٍ صعب على حساب جيبوتي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

سجل هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب لبنان أمام جيبوتي المهاجم هلال الحلوة في الدقيقة (46) من زمن الشوط الثاني.

وبهذا الانتصار تأهل منتخب لبنان إلى المجموعة النارية -الرابعة- بكأس العرب 2021 والتي تضم كل من مصر والجزائر والسودان.

انطلقت صافرة بداية مباراة لبنان وجيبوتي فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت عمان.

ولم تشهد المباراة العديد من الفرصة، ففي الشوط الأول صنع منتخب جيبوتي فرصتين الأولى جاءت في الدقيقة (23) حينما سدد دوالي محمود كرة قوية أبعدها مدافع لبنان محمد الدهيني إلى الركنية.

والثانية كاد يسجل منها صالح برهان هدف التقدم للمنتخب الجيبوتي، لولا تألق الحارس مهدي خليل الذي أبعد الكرة عن مرماه ببراعة.

وخطف منتخب لبنان هدف التقدم مع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة (46) عن طريق هلال الحلوة بعدما تلقى تمريرة من محمد حيدر سددها على الطائر مباشرة في الشباك.

وأنقذ مهدي خليل مرمى لبنان مجددًا من فرصة هدف محقق بعد انفراد لاعب جيبوتي مهدي بحابح، حيث سدد الأخير كرة أرضية أبعدها حارس ذوب آهن اصفهان الإيراني ببراعة في الدقيقة (55).

وكان المنتخب اللبناني قريب للغاية من مضاعفة النتيجة في الدقيقة (71) برأسية من ماهر صبرا ولكن الحارس تصدى لها ببراعة، ومرت باقي الدقائق دون هجمات خطرة تذكر لتنتهي بفوز الأرز على جيبوتي بنتيجة (1-0).