يورو 2020 | تشكيلة فرنسا الاساسية امام البرتغال.. بنزيمة في مواجهة رونالدو

تعرف على تشكيلة منتخب فرنسا الاساسية امام البرتغال ببطولة يورو 2020 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة في قمة مباريات اليوم الاربعاء 23-6-2021.

أعلن ديديه ديشامب تشكيلة منتخب فرنسا الاساسية لمواجهة البرتغال والتي شهدت بعض التعديلات البسيطة في الخط الدفاعي وخط الوسط.

ومن ضمن تعديلات ديشامب على تشكيلة فرنسا الاساسية دخول مدافع إشبيلية جيوليس كوندي بدلًا من بينجامين بافارد في الجهة اليمنى في مفاجئة غير متوقعة خاصة مع عدم معاناة ظهير بايرن ميونخ من أي إصابة.

كما قرر ديشامب إشراك كورينتين توليسو رفقة نجولو كانتي وبول بوجبا في خط الوسط وذلك على حساب أدريان رابيو الذي شارك في المباراتين السابقتين بشكل أساسي.

والتالي تشكيلة منتخب فرنسا الاساسية:

هوجو لوريس

لوكاس هيرنانديز – بريسنيل كيمبيمبي – رافائيل فاران – جيوليس كوندي

بول بوجبا – نجولو كانتي – كورينتين توليسو

كيليان مبابي – كريم بنزيمة – أنطوان جريزمان

أما تشكيلة منتخب البرتغال قد شهدت تعديلًا واحدًا من قبل المدرب فرناندو سانتوس حيث قرر إشراك ريناتو سانشيز بدلًا من برونو فيرنانديز في خط الوسط على أن يقوم بيرناردو سيلفا بدور صانع الألعاب.

والتالي تشكيلة منتخب البرتغال الاساسية:

روي باتريسيو

رافائيل جوريرو – كابلر بيبي – روبن دياز – نيلسون سيميدو

ريناتو سانشيز – دانيلو بيريرا – جواو موتينيو

بيرناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو – ديوجو جوتا

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب فرنسا والبرتغال من الحكم الإسباني “انطونيو ماتيو لاهوز” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة فرنسا والبرتغال في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.