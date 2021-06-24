يورو 2020: البرتغال وألمانيا ترافقان فرنسا إلى ثمن النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - حجز المنتخبان البرتغالي والألماني بطاقتيهما إلى ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 لينضمّا لفرنسا المتأهلة سلفاً لذات الدور.



وانتزع المنتخب البرتغالي تعادلاً مثيراً من نظيره الفرنسي (2-2) وهي ذات النتيجة التي انتهت عليها مواجهة ألمانيا والمجر.



سجل كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء ليرسل البرتغال حاملة اللقب لدور الـ16 في "يورو 2020" بعد التعادل 2-2 مع فرنسا اليوم الأربعاء في مباراة مثيرة بالمجموعة السادسة.



وتصدّرت فرنسا (5 نقاط) بطلة العالم المجموعة بفارق نقطة واحدة عن ألمانيا (4 نقاط) صاحبة المركز الثاني بينما احتلت البرتغال المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن الماكينات (4 نقاط) أما منتخب المجر فقد تذيّل ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.



ودخلت البرتغال المباراة وهي لا تعرف مستقبلها في البطولة لكن رونالدو وضع فريقه في المقدمة من ركلة جزاء (31) ليصبح أول لاعب أوروبي في تاريخ كأس العالم وبطولة أوروبا يسجل 20 هدفا إجمالا في المسابقتين.



وهزّ كريم بنزيمة مهاجم فرنسا الشباك مرتين ليضع فريقه في المقدّمة (45+2 من ركلة جزاء) و(47) لكن رونالدو أدرك التعادل من ركلة جزاء أخرى (60) ليعادل رقم الإيراني علي دائي القياسي كأكثر من سجل أهدافا دولية في كرة القدم برصيد 109 أهداف.



وكافحت ألمانيا لتتعادل 2-2 مع المجر في ميونيخ لتطيح بمنافستها من البطولة.



وسجّل للمنتخب الألماني كاي هافيرتس (66) وليون غوريتسكا (84) في حين وقّع آدم تسالاي (11) وأندراس شافر (68) هدفي نظيره المجري.



وستواجه البرتغال في ثمن النهائي بلجيكا في 27 يونيو/حزيران في إشبيلية.



في المقابل، سيلاقي المنتخب الفرنسي نظيره السويسري في بوخارست في 28 يونيو/حزيران.



أما ألمانيا فستصطدم بإنكلترا في لندن يوم في 29 يونيو/حزيران.



المصدر: بي إن سبورت