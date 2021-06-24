الامارات | مودريتش أصغر وأكبر لاعب كرواتي يسجل في تاريخ أمم أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش أصغر وأكبر لاعب كرواتي يسجل في تاريخ أمم أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح قائد المنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش، أصغر وأكبر لاعب في بلاده يتمكن من التسجيل في نهائيات أمم أوروبا لكرة القدم، بعدما أحرز هدفاً حين كان عمره 22 سنة و273 يوماً بنهائيات «يورو 2008» في النمسا وسويسرا، وتمكن من التهديف، أول من أمس، بعمر 35 سنة و286 يوماً في مرمى أسكتلندا خلال «يورو 2020» الحالية، ليحمل وصيفة كأس العالم في روسيا 2018 على أكتافه نحو الدور ثمن النهائي، بعدما كانت كرواتيا مهددة بالخروج المبكر من النهائيات.

وأحرز مودريتش هدفاً يعد من بين الأجمل في تاريخ أوروبا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وصنع هدفاً آخر لتفوز كرواتيا 3-1، وتحجز بطاقة التأهل الثانية رافعة رصيدها إلى أربع نقاط بالتساوي مع تشيكيا، لكنها خطفت الوصافة بفضل الأهداف المسجلة في دور المجموعات، على حساب تشيكيا الثالثة التي سقطت بهدف نظيف أمام إنجلترا.

وتغنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف مودريتش، وتفنن جمهور ريال مدريد في وصفه، لاسيما أنه أحرزه من تسديدة متقنة بالوجه الخارجي للقدم، واستقرت كرته على يمين الحارس الأسكتلندي في مشهد خطف الأنظار، ما دفع مدربه، زلاتكو داليتش، إلى التعبير عن دهشته من المجهود الذي يبذله مودريتش بهذا العمر، قائلاً في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «لا نعرف كيف يحافظ لوكا على مستواه المرتفع!».

وبعد قيادته منتخب كرواتيا إلى نهائي مونديال روسيا 2018، وكسره في العام نفسه احتكار الساحرين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، للكرة الذهبية، وتتويجه أفضل لاعب في العالم، يعود صانع ألعاب ريال مدريد المخضرم إلى إطلالة شبابية جديدة لا تعبر عن سنّه، بل تجعل العمر مجرد رقم بالنسبة له.

وسجل «أمير كرواتيا» أرقاماً ساحرة في مباراة كرواتيا الحاسمة أمام أسكتلندا، إذ حصل على تقييم فني بدرجة متقدمة بلغت 7.78 من 10، وسجل هدفاً وصنع مثله، ولمس الكرة 116 مرة، وسدد على المرمى مرتين، ووصلت نسبة تمريراته الناجحة 89%، بحسب موقع الإحصاءات العالمي لكرة القدم «هو سكورد».

فهل يفعلها مودريتش ويجعل من كرواتيا حصاناً جامحاً نحو خط النهاية، والتتويج بكأس أوروبا؟

أرقام مودريتش

■ سجّل في نهائيات يورو 2008 في النمسا وسويسرا بعُمر 22 سنة و273 يوماً.

■ سجّل في «يورو 2020» بعمر 35 سنة و286 يوماً.

■ قاد كرواتيا إلى وصافة كأس العالم «روسيا 2018».

■ أفضل لاعب في العالم (2018) كاسراً احتكار ميسي ورونالدو للكرة الذهبية.

■ قاد كرواتيا إلى الدور ثُمن النهائي للبطولة القارية الحالية بعدما كانت على وشك الوداع المبكر.

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