الامارات | خطوة رسمية من ريال مدريد لضم هالاند

شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة رسمية من ريال مدريد لضم هالاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس، أن النجم النرويجي هالاند، قناص فريق دورتموند الألماني، أعطى الضوء الأخضر لوكيله لمفاوضة ريال مدريد على شروط انتقاله لحمل قميص النادي الملكي. وقالت الصحيفة إن المفاوضات بدأت بالفعل، وتقدم الريال بعرض رسمي أول إلى النادي الألماني بـ110 ملايين يورو، ويتوقع أن تنتهي المفاوضات برقم يصل إلى 130 مليون يورو.

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