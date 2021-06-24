الامارات | الزعابي يشارك في تحكيم بطولة جورجيا لبناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن الزعابي يشارك في تحكيم بطولة جورجيا لبناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس لجنة الحكام فيصل الغيص الزعابي، أنه سيمثل الإمارات في تحكيم منافسات بطولة جورجيا الدولية التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين بناء على دعوة من الاتحاد الدولي.

وقال الزعابي في تصريحات صحافية: «كل الشكر والتقدير لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي على الجهود التي أسهمت بمكانة رفيعة للحكم الإماراتي محلياً ودولياً». ويأتي تكليف الزعابي الذي سبق له الفوز ببطولة العالم للقوة البدنية، تثميناً للجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بتطوير مهارات المحكمين وفقاً لأفضل المواصفات العالمية والمشاركات الناجحة السابقة لهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news